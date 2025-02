Dionisio Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de febrero 2025, 23:35 Comenta Compartir

Lleno absoluto en el Buenos Aires Jazz Café y mucha expectación por oír de nuevo a Sebastián Vita, multifacético músico argentino, afincado desde hace años en Madrid, que se ha aficionado, afortunadamente, a recalar en esta isla donde tiene muy buenos amigos y según sus propias palabras, se siente muy a gusto. Le acompañó al piano el joven y talentoso pianista grancanario Luis Sánchez, que interpretó también a solo una de sus composiciones. Sin apenas tiempo de ensayo, pues Vita aterrizó el mismo día del concierto, desgranaron para comenzar el famoso estándar 'My Funny Valentine', en una especie de homenaje a Chet Baker, trompetista y cantante como el propio Vita, asunto que pudimos comprobar en el bolero 'Algo Contigo', donde Vita tocó y cantó con mucho gusto.

Le siguieron otras dos obras de repertorio. Para la primera, 'The shadow of your smile', se subió al escenario el fino guitarrista Mario Franco que estuvo muy acertado en todas sus intervenciones, le siguió la legendaria 'Misty', donde los intérpretes estuvieron estupendos, improvisando con sencillez, sensibilidad y sin asperezas. Vita habla con el público en las pausas, de forma muy natural y desenfadada, y es inevitable que nos caiga bien ese chico que se acerca de forma tan sincera y natural a la música, nos quedamos con una de sus frases: «La música es la cuestión más cercana a Dios».

'What a wondefull world' y la preciosa canción de Armando Manzanero, 'Esta tarde vi llover', fueron las siguientes paradas musicales, y llegamos a 'La vie en rose', de nuevo con la participación de Mario Franco y que supuestamente cerraba el programa. No pudo ser, ante los insistentes aplausos del respetable aún pudimos escuchar dos piezas más, 'Bebe', de Ernesto Pascual y 'Estate (Verano)' de Bruno Martino, que puso fin brillantemente a la velada.

Utilizó el trompetista durante la sesión varios tipos de sordina, lo que da variedad y colorido al discurso musical. Es Vita un artistazo en todo lo que toca, muy atento siempre a la calidad del sonido, sin estridencias y con un fraseo impecable que emociona y llega, sin lugar a duda, a sus oyentes. También consumado multi-instrumentista, en su visita anterior le vimos acompañarse una canción al piano, pero es además un virtuoso con el acordeón de botones, que toca como los ángeles, esperamos tener alguna ocasión de oírlo, en tanto podremos volver a escucharlo este sábado a la guitarra abordando folclore y tango argentino. Sí, también toca y muy bien la guitarra. Nos dicen del local que va a volver todos los meses. No se lo pierdan.

Ficha

Intérpretes: Sebastián Vita (trompeta y voz), Luis Sánchez (piano) y Mario Franco (guitarra). Lugar: Buenos Aires Jazz Café. Fecha: Jueves, 21 de febrero de 2025.