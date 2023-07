El salto a la música popular del siglo XXI de la Banda Sinfónica Municipal

La música popular es un estanco amplio y que evoluciona con el paso del tiempo. El repertorio se amplía con nuevas incorporaciones y otras que fueron punteras quedan relegadas a un segundo plano o a dormir el sueño de los justos. La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria ha sido consciente de esta circunstancia y desde hace diez años, con Germán G. Arias como director artístico, ha emprendido una profunda transformación interna y de cara al público para adaptarse a la realidad y a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI.

«No somos una banda de pueblo, con todos mis respetos hacia ellos, sino una súper Big Band», defiende sin ambages quien ha comandado esta travesía hacia una nueva era.

«Hemos transformado este instrumento para convertirlo en algo más masticable por parte de la ciudadanía. Las bandas siempre han sido de la música popular, de tocar pasodobles, zarzuelas, música de revista... Eso está bien y hay que respetarlo, pero esa ya no es la música popular hoy en día. Para una persona de entre 40 y 60 años, ¿qué es música popular? Pues Queen, por ejemplo», subraya Germán G. Arias.

Ampliar Imagen de archivo de un concierto en la plaza de Santa Ana. LPA CULTURA

Esta renovación no implica renegar de los orígenes. «No olvidamos el sinfonismo propio de las bandas. Pero somos un grupo sinfónico distinto, más cercano a una Big Band que a una orquesta sinfónica. Todo lo que transportamos al formato moderno se apoya en una Big Band que la banda ya tiene incluida. Le sumamos unas maderas -los clarinetes, los oboes y las flautas- que no tienen las Big Band y que suman mucho. Eso nos permite hacer espectáculos como el reciente con música de Nino Bravo. El cantante Serafín Zubiri nos dijo que había hecho ese repertorio unas 200 veces y que el nuestro había sido el mejor, porque sonamos de verdad. Y es que nuestros músicos están muy acostumbrados a esa forma de tocar, gracias al proceso de transformación que iniciamos hace diez años, cuando asumí la dirección artística», apunta. «El crecimiento de la banda ha sido enorme en estos diez años, tanto que ya es un referente nacional. Nos llaman desde muchos sitios, estos días he estado hablando con el director de la Banda Primitiva de Liria, seguramente la mejor banda amateur del mundo», añade Germán G. Arias.

La nueva era de la Banda Sinfónica Municipal arrancó, recuerda su director artístico, con Juan José Cardona como alcalde y tuvo entre sus hitos unos conciertos en Chicago. Pero durante los ocho últimos años, con Encarna Galván como concejala de cultura, dice, se ha disparado el crecimiento de la formación. «Su apoyo ha sido absoluto, ha sido una bendición y todo un ejemplo de apuesta por lo de aquí y se lo tenemos que reconocer», señala el músico.

Varios hitos

Durante esta travesía, han contado con el apoyo del público de siempre que ahora se ve rodeado de mucha más gente. «Contamos con el apoyo del público que antes ya tenía la banda. Muchos tienen ahora más de sesenta años. Antes, la banda tocaba en el quiosco de San Telmo para 40 personas, en un día con buena asistencia. Ahora, hemos hecho, por ejemplo, 'Grease' y hemos tenido dos funciones con el aforo completo en el Teatro Pérez Galdós y otras seis en Miller, en el parque de Santa Catalina, lo que implica un total de 4.700 personas, aproximadamente», subraya.

'Grease', señala Germán G. Arias, es otro ejemplo de «la música popular» por la que apuesta ahora la Banda Sinfónica Municipal de la capital grancanaria. «Hace 50 años del estreno de la película. 'Grease' es la música popular que se tiene que hacer hoy en día», reitera. «No olvidamos la parte sinfónica, por supuesto. En 2019 estrenamos 'Vereda Tropical', una recreación de la música latina de los años 50. Es una música muy popular que ha perdurado muy bien. Por ese disco fuimos nominados a los premios Grammy», recuerda.

Ampliar Concierto junto a Antonio Serrano, el mejor del mundo con la armónica. LPACULTURA

«Durante este tiempo, hemos participado en el festival de Canarias Jazz&Más, hemos contado con gente como Andreas Prittwitz, que estuvo dos semanas de clinic con nosotros explicándole a los músicos que la manera clásica de tocar no tiene nada que ver con la moderna. También estrenamos una obra de Javier López De Guereña para banda y armónica con Antonio Serrano, el mejor del mundo tocando ese instrumento. Hemos apostado por producciones de alto nivel, porque eso es lo que tiene que hacer una banda municipal para que sea rentable. Estamos al servicio del pueblo y tenemos que intentar tocar ante miles de personas y no para 40 personas. El público quiere entretenimiento y de calidad y en esta ciudad saben mucho, porque la oferta es muy amplia, variada y de mucho nivel. Lo que nos falta es hacer más ciudad y dar a conocer fuera todo ese potencial», defiende.

Adiós a los complejos

Germán G. Arias defiende que la Banda Sinfónica Municipal y la mayor parte de los artistas canarios han superado hace tiempo todo tipo «de complejos». «Se trata de soñar y de tener claro que somos igual de buenos o igual de malos que el resto. Cuando hemos salido con la banda fuera hemos comprobado que no es ni mejor ni peor que el resto», defiende sin ambages.

Dentro de esa invitación a soñar, existe un anhelo muy claro para esta formación capitalina. «No tenemos una sede. Las bandas de algunas ciudades españoles tienen su propio auditorio. No aspiramos a eso, pero sí a tener un lugar de ensayo acorde a nuestras necesidades», lanza el músico.

Un acceso más acorde

También aspira a disponer de un acceso más sencillo a los dos recintos de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria. «Para nosotros es muy complicado poder tocar en el Teatro Pérez Galdós y en el Auditorio Alfredo Kraus. Sus sistemas de gestión son como los de los espacios privados, aunque son públicos. Cada vez que vamos pagamos una cantidad de dinero que no es acorde a lo que se puede alcanzar en taquilla aunque se llene. ¿Quién es el culpable? No lo sé. Seguramente es que necesitan más presupuesto. Lo que sí que es cierto es que cuando entramos, llenamos porque la gente está interesada en nuestras propuestas», dice el director artístico de la Banda Sinfónica Municipal, que dispone en la actualidad de 39 integrantes. «Ahora saldrán nuevas plazas, unas diez o doce, porque la banda tiene que avanzar», adelanta.

Ampliar Un detalle del espectáculo 'Grease'. LPACULTURA

Uno de los proyectos que verá la luz y que quiere grabar esta formación municipal está muy vinculado con la capitalidad europea de la cultura a la que aspira la ciudad. «Tenemos muchas ideas para el futuro. Una de ellas es terminar de grabar la 'Suite para una ciudad atlántica', una composición que he escrito por encargo del Ayuntamiento. Recorre la historia de la ciudad, desde la conquista hasta su defensa y toda su evolución hasta llegar al presente», desvela Germán G. Arias.