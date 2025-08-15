Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J P Bimeni and The Black Belts, durante su concierto en San Agustín. Fernando Ojeda

La 2 de RTVE en Canaria emite el fin de semana dos especiales del Maspalomas Soul Festival

El sábado se emite a las 21.00 horas y el domingo, a las 20.00 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

La 2 de RTVE en Canarias emite este próximo fin de semana los contenidos sonoros y visuales de todas las actuaciones del 9º Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebró del 18 al 20 de julio pasado en la Playa de San Agustín con más de 12.000 espectadores.

La emisión televisiva del Maspalomas Soul Festival de este 2025 por la 2 de RTVE se efectuará en sendos programas especiales de 45 minutos de duración cada uno, este sábado a las 21.00 horas, y este domingo a las 20.00 horas, para que los espectadores puedan disfrutar nuevamente de todos los directos que se ofrecieron en las tres jornadas del Festival.

El Maspalomas Soul Festival reúne en cada edición una selección del mejor soul a nivel internacional, con dos jornadas de conciertos en los que reina un gran ambiente.

En los programas televisivos de este fin de semana se revivirán los conciertos que ofrecieron el pasado mes de julio en la Playa de San Agustín de San Bartolomé de Tirajana: Jerome Chism, que lideró el homenaje a la leyenda Wilson Pickett; el artista burundés J.P. Bimeni & The Black Belts; la emblemática The Memphis Music Hall Band liderada por Kurt Clayton; y las voces imponentes de Candy Fox, Jonté Mayon, Dani McGhee, Lil Rounds y Shunta Mosby.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  3. 3 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  4. 4 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  5. 5 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  6. 6 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  7. 7 La viñeta de Morgan de este jueves 14 de agosto
  8. 8 Las mafias de la migración activan otras rutas ante los controles de Mauritania
  9. 9 Otro búnker ocupado en la costa del Confital: el Ayuntamiento los tapiará cuando los desaloje
  10. 10 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La 2 de RTVE en Canaria emite el fin de semana dos especiales del Maspalomas Soul Festival

La 2 de RTVE en Canaria emite el fin de semana dos especiales del Maspalomas Soul Festival