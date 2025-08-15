La 2 de RTVE en Canaria emite el fin de semana dos especiales del Maspalomas Soul Festival El sábado se emite a las 21.00 horas y el domingo, a las 20.00 horas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La 2 de RTVE en Canarias emite este próximo fin de semana los contenidos sonoros y visuales de todas las actuaciones del 9º Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebró del 18 al 20 de julio pasado en la Playa de San Agustín con más de 12.000 espectadores.

La emisión televisiva del Maspalomas Soul Festival de este 2025 por la 2 de RTVE se efectuará en sendos programas especiales de 45 minutos de duración cada uno, este sábado a las 21.00 horas, y este domingo a las 20.00 horas, para que los espectadores puedan disfrutar nuevamente de todos los directos que se ofrecieron en las tres jornadas del Festival.

El Maspalomas Soul Festival reúne en cada edición una selección del mejor soul a nivel internacional, con dos jornadas de conciertos en los que reina un gran ambiente.

En los programas televisivos de este fin de semana se revivirán los conciertos que ofrecieron el pasado mes de julio en la Playa de San Agustín de San Bartolomé de Tirajana: Jerome Chism, que lideró el homenaje a la leyenda Wilson Pickett; el artista burundés J.P. Bimeni & The Black Belts; la emblemática The Memphis Music Hall Band liderada por Kurt Clayton; y las voces imponentes de Candy Fox, Jonté Mayon, Dani McGhee, Lil Rounds y Shunta Mosby.