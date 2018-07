Rosana: «Una de las cosas más bonitas de la música es la cercanía con la gente»

Rosana Arbelo (Lanzarote, 1963) no sabría decir dónde radica el éxito de su gira por Latinoamérica y Estados Unidos, pero le "encanta" que aunque desconozca el ingrediente "que hace que la música funcione en tantos países distintos, donde incluso no se habla nuestro idioma".

En una entrevista con motivo de su actuación este sábado en Ceuta, la cantautora afirma que tiende a pensar que "la verdad de lo que uno hace no tiene nombre y es lo que hace que los corazones conecten".

Más de veinte años de carrera, más de diez millones de discos vendidos y más de mil conciertos, cientos de premios y tres nominaciones a los Grammy Latinos hacen que Rosana reconozca que está en su mejor momento, aunque sienta que "lo mejor está todavía por llegar".

Rosana no duda en afirmar que el momento actual para ella es el "más estable de todos" porque considera que tiene una "especie de mezcla entre no haber aprendido demasiado pero saber lo suficiente como para intentar estar siempre a la altura de tanto bueno como me regala la gente".

La canaria, capaz de convertir en himnos canciones como "Talismán", "Si tú no estás aquí" o "A fuego lento", tiene claro que la perseverancia es una de las claves fundamentales en su larga carrera musical.

"Cuando salí de mi casa alguien me dijo que había dos palabras que no podía olvidar nunca: la honestidad y la perseverancia. La honestidad es para llegar hasta donde quieras llegar sin pisar a nadie y la perseverancia para que ocurra lo que ocurra siempre sigas siendo honesta. Eso me ha servido de mucho para recordar de dónde vengo y hasta donde quiero llegar", ha reflexionado.

Su décimo trabajo, "En la memoria de la piel", catalogado como uno de los diez mejores álbumes latinos por Billboard, lo siente como "mi primer álbum, por todo lo que me está regalando por el mundo entero y creo que es el principio de una nueva parte en mi carrera y es la primera parte de un momento que viene súper bonito".