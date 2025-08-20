Rinôçérôse se incorpora al cartel del 10º Phe Festival de Puerto de la Cruz La banda francesa de house y electro rock y funk se incorpora al cartel tras la caída de 2manydjs y tocará el próximo 6 de septiembre

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:46 Comenta Compartir

Rinôçérôse, la banda francesa que lideran Jean-Philippe Freu (guitarra) y Patrice Patou Carrié (bajo), se incorpora al cartel artístico de la décima edición de Phe Festival, el próximo sábado 6 de septiembre, en Puerto de la Cruz.

Con un sonido característico en el que predomina el house con un pulso de guitarras y con pinceladas de electro rock y funk, Rinôçérôse se suma a la fiesta del décimo aniversario de Phe Festival tras la cancelación del dúo belga 2manydjs, que ha suspendido su actuación prevista en Puerto de la Cruz, y anunciada desde hace meses, por razones ajenas a la organización del evento.

Con formato de banda al completo, Rinôçérôse llega a Tenerife de la mano de Phe Festival con la gira de presentación de su último trabajo discográfico que lleva por título 'Psychôanalisis', y que se publicaba en octubre del pasado año con su propio sello Yeeess.

Un concierto en el que sonarán las nuevas composiciones junto a un ramillete de singles concebidos para la pista de baile. El concierto en Puerto de la Cruz es la tercera fecha que la banda tiene en agenda en la primera semana de septiembre, con actuaciones previas en la sala But, en Madrid, el día 4; y el viernes 5 en el festival Ebrovisión, en Miranda de Ebro, Burgos.

La actuación de Rinôçérôse en Phe Festival está programada el sábado 6 de septiembre en el escenario principal junto a un elenco de artistas como Judeline, Samuraï, Carlangas, Ganges y Nave Rota; y las transiciones entre actuaciones que tendrán a deejays de la talla de Coco DJ, Bobby Bob y Eva Olvido + MCR Selector.

Será una segunda jornada de baile generoso, donde además del pulso de los franceses y resto de artistas, el público podrá disfrutar de los escenarios que presenta el nuevo espacio Phe Club, una apuesta por la cultura de clubes y la electrónica, y que tiene de protagonistas este día a Óptimo (Espacio), Alinka, Jaisiel, Vicky Morales, John Johnson, Indigo, Jajaja y Jessy La Ley, en el escenario Faro; y Hi-Ki, Irtap, Sam Am, Bobby Bob, Ninf.a (live set) y Mascareño B2B Jalea, en el escenario Deichmann.