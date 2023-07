Richard Bona toca este viernes en formato trío en el Faro de Maspalomas

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más se muda este fin de semana a dos de las zonas turísticas por excelencia del archipiélago. La mayor parte de su programa de conciertos se celebrarán en Maspalomas (Gran Canaria) y Adeje (Tenerife), pero mantendrá el pulso en las dos capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, en la que habrá actuaciones de un buen número de proyectos locales.

Fuerteventura completa el programa de conciertos, que estará protagonizado fundamentalmente por el bajista camerunés Richard Bona, uno de los grandes exponentes de las cuatro cuerdas, ganador de un Grammy y con una estrecha relación con Canarias.

Richard Bona llegará en formato trío, acompañado de dos excepcionales músicos cubanos, el pianista Alfredo Rodríguez y el batería Michael Olivera. Ofrecerán dos conciertos, uno en la explanada del Faro de Maspalomas, este viernes, y otro en la Plaza Salytién de Adeje, mañana sábado, en ambos casos compartiendo escenario con el proyecto del saxofonista neerlandés Mo van der Does 'Motet'.

Ganador de un Grammy, Bona es uno de los bajistas, compositores y multiinstrumentistas internacionales más consumados. Con su sonido único y su don vocal, representa continuamente sus orígenes africanos. Su música aborda las tradiciones, la cultura, la belleza y los problemas del continente.

Motet es la joven banda de siete músicos del saxofonista alto y compositor Mo van der Does, afincado en Ámsterdam. El grupo está formado por algunos de los músicos de jazz más prometedores de los Países Bajos. Con la fuerza de una big band, pero la flexibilidad de un conjunto pequeño, exploran el mundo de la improvisación, la orquestación y la composición inspirándose en artistas como Charles Mingus, Ambrose Akinmusire y Maurice Ravel.

Los conciertos de Maspalomas y Adeje se completan con las actuaciones de Kutu y Second Brain, que compartirán escenario (este sábado en Gran Canaria y el domingo en Tenerife).

Convertido ya en una de las revelaciones de la escena 2022, Kutu es fruto del encuentro en Addis Abeba del violinista y compositor francés Théo Ceccaldi y de las cantantes etíopes Hewan Gebrewold y Haleluya Tekletsadik. Impulsado por 'grooves' hipnóticos que inducen al trance, líneas cósmicas de teclado y soberbias interpretaciones vocales,

Kutu son: Théo Ceccaldi (violín), Haleluya Tekletsadik (voz), Hewan Gebrewold (voz), Valentin Ceccaldi (bajo), Cyril Atef (batería) y Akemi Fujimori-Poivre (teclados).

Desde Londres

La historia de Second Brain comienza en Londres, de la mano del compositor y guitarrista Adrien Pigeat, y continúa en la isla de Reunión, donde se enfrentó a la música local para sintetizar una mezcla única. En un proceso que él describe como «jazz en espíritu, rock en forma y funk en fondo», cultiva la ambigüedad entre estilos y busca la libertad que hace de cada concierto una experiencia nueva.

El grupo lo componen Adrien Pigeat (guitarra eléctrica/dirección), Lucas Baret (guitarra eléctrica), Ludo Prieur (bajo), Nicolas Py (batería), Robin Rivoire (teclados), Jean Sloube (trompeta/ fliscorno) y Jean-Baptiste Rannou (saxo alto).

Este viernes, a las 20.30 horas, el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (Puerto del Rosario) acogerá los conciertos de Jazzmeia Horn y Second Brain.

Horn ganó en 2015 el Thelonious Monk International Vocal Jazz Competition y en 2013 el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Posee un nombre que habla por sí mismo sobre su auténtica esencia. Su reputación de artista emergente no tardó en llegar a Nueva York. Deseosa de iniciar su carrera como solista se trasladó a la Gran Manzana para graduarse en The New School for Jazz and Contemporary Music, y pronto comenzó a actuar con destacados músicos.

En Tenerife

La actividad en Santa Cruz de Tenerife contempla los conciertos este viernes de Althay Páez y Furte en el Museo de la Naturaleza (MUNA) a las 20.30 horas; y la de LuisMo Valladares Quartet en el Café Teatro La Rayuela (23.00 horas).

Páez es un joven timplista canario que entre sus coetáneos es reconocido como un virtuoso del instrumento, tanto por sus capacidades técnicas como por su lenguaje y la emoción que transmite en sus interpretaciones en directo. Estará acompañado de Thomás Figueroa (guitarra eléctrica), Juanka Trujillo (bajo) y Totó Noriega (percusión).