Rafael Aguirre: «Tocar con grandes directores como Slatkin es un motivo de regocijo»

Hasta el ensayo previsto para este jueves no tendrá oportunidad de hablar con él. Ni siquiera se han comunicado previamente de forma telemática. Pero el guitarrista malagueño Rafael Aguirre se muestra muy confiado ante su concierto de este viernes con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), con el norteamericano Leonard Slatkin. Tiene grandes referencias de la formación insular, apunta, y sabe que Slatkin es toda una leyenda de la dirección orquestal y su experiencia ante profesionales de este calibre le hacen atisbar unos fructíferos ensayos y el posterior concierto.

«Cuanto mejores son los directores, más cercanos y simpáticos resultan cuando trabajas con ellos. En esos casos es como ir dentro de un coche, que va solo. Es como si te ofrecen dormir en un hotel de cinco estrellas o en uno de una. En los de cinco todo es mucho más fácil y cómodo. Con ellos es fácil trabajar, porque tienen tantísima experiencia que utilizan sus truquitos para que nos entendamos mejor, por eso siempre es un motivo de regocijo tocar junto a leyendas como Slatkin. Estoy deseando conocerlo y tocar junto a él. Es un lujo que dirija aquí», apunta por teléfono Rafael Aguirre, que aterriza en Gran Canaria mañana para el concierto de este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus.

El guitarrista andaluz apunta que su entendimiento con los directores de orquesta resulta sencillo por otra razón. «Aunque soy guitarrista he escuchado mucha clásica en mi vida. He escuchado y he visto dirigir a muchos de los grandes. La dirección me interesa, he dirigido alguna cosilla. Cuando dirigen me fijo mucho en cómo mueven los brazos, en cómo miran a los músicos y eso después me sirve de ayuda cuando toco con las orquestas», desvela quien se estrena en la temporada de abono de la OFGC interpretando la pieza 'Fantasía para un gentilhombre', de Joaquín Rodrigo, compositor del que se cumplen 25 años de su fallecimiento.

«Es una obra en cuatro partes, y el movimiento final se llama 'Canario'. El maestro Rodrigo se inspiró en unas danzas cortas de Gaspar Sanz, un guitarrista del Barroco, del siglo XVII. Tiene partes que influyen en músicas venezolanas, incluso, el movimiento 'Canario' recuerda a 'América', del musical West Side Story, de Leonard Bernstein», avanza Aguirre sobre la pieza que abordará el viernes.

«Joaquín Rodrigo la compuso en los años 50 para Andrés Segovia. Se la dedicó a él, de ahí el título de gentilhombre. Es una pieza muy bonita, que cada vez toco con mayor asiduidad. Hace dos meses la toqué en Nevada, en Estados Unidos, y gustó muchísimo. Tiene unas melodías muy bonitas que se tocan primero con la guitarra, con la orquesta y viceversa. La guitarra y la orquesta se van fusionando de una forma orgánica y balanceada», añade el prestigioso guitarrista que sabe lo que es tocar en la sala de cámara del Alfredo Kraus, dentro del ciclo Maestro en Guitarra del año 2021.

Que esta pieza española haya gustado en su concierto en Nevada y que el viernes tenga como director a un norteamericano legendario como Leonard Slatkin no es más que un reflejo de una globalización que, según Rafael Aguirre, no es propia del siglo XX o XXI. «La globlalización viene de siempre, no es algo nuevo», defiende quien dice tener «grandes referencias» del buen estado musical por el que atraviesa la OFGC.

Además, se muestra encantado por tocar en el Auditorio del paseo de la playa de Las Canteras. «La otra vez que estuve toqué en la sala pequeña, pero pude ver la grande y me pareció espectacular. Es un auditorio que tiene mucha fama por su tipología. Solo conozco dos así, el de Lisboa y otro en Chile», destaca.

Rafael Aguirre reconoce que poco a poco la guitarra cobra peso dentro de las programaciones sinfónicas, pero, dice, aún queda mucho camino por recorrer para que se valore este instrumento en su justa medida en el ámbito de la música clásica. «Me ha ido muy bien en 2022 y 23. Fueron los mejores de mi carrera. El 2024 está siendo bueno, pero no tanto. Aún se escucha gente a la que le da pereza, que rechazan la idea de ver la guitarra con las orquestas. Pero es una cuestión de los programadores y los directores artísticos, porque el público está encantado. Es difícil lograr que cambien de opinión, pero nada es imposible si se cree en lo que se hace, se tiene pasión y no se tira nunca la toalla», dice esperanzado.

El concierto del viernes se completa con 'Triana' de la Suite 'Iberia' de Albéniz, en arreglo de Fernández Arbós, y con la 'Sinfonía nº 5' de Shostakovich.