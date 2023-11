Quevedo y Valeria Castro, principales nominados de los Premios Canarias de la Música

Quevedo y Valeria Castro son dos de los 42 nominados que integran las quince categorías diferentes que contemplan los Premios Canarias de la Música, y que optarán a los galardones que serán entregados en la gala que será el próximo día 12 de diciembre en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario en Fuerteventura.

Los miembros del jurado de los Premios Canarios de la Música -lo conforman ganadores de las ediciones anteriores y profesionales del sector con una destacada trayectoria- han seleccionado a los aspirantes entre las más de 500 propuestas musicales recibidas a esta quinta edición.

Los artistas nominados a la 'Mejor Canción del Año' son el grupo Javla por su tema 'Perdí la fé', el grancanario Quevedo por su exitosa 'BZRP Music Sessions #52' y la palmera Valeria Castro por 'La raíz'. Al 'Mejor Disco de Pop' opta la cantante tinerfeña Marta Solís por su trabajo 'Canto y Semilla', el lanzaroteño Miguel Cedrés por 'Verano Mortal' y la banda Última Llave por '20.22'.

En la categoría 'Mejor Disco de Jazz' optan al galardón los músicos canarios Carlos Meneses Artiles por 'Like one' y Yul Ballesteros Trío por 'Alma', así como el colectivo Gag & The Love Supreme Arkestra por 'Garden Island'. A 'Mejor Disco de Músicas Urbanas' están nominados la banda grancanaria Ant Cosmos por 'Dos gatos' y las cantantes tinerfeñas Kali Ninmah por 'Jazmines y girasoles' y Laura Low por 'Alma vieja'.

El resto de nominaciones son:

Mejor Disco de Músicas de Raíz Artenara > «Magua»

Germán López > «Alma»

Mambisa > «Mambisa»

Mejor Disco de Rock Baldosa > «Baldosa»

Marvel Hill > «Huida hacia delante»

Ojalá Muchá > «El Arte de Volar»

Mejor Estudio de Grabación Arena Digital

Jesiisma

MultiTrack Estudio

Mejor Diseño Sergio Sánchez - AVATARA > «Alma» > German López

Sema Castro > «Garden Island» > Gaf & The Love Supreme Arkestra

Johnny Piñeiro (Flecha designs) > «Muda» > «Muda»

Mejor videoclip Rut Angielina > «El Lado Oscuro de la Ciudad» > Carlos Rhodes & Las Malas Compañías

Iombi García > «Mujer Sencilla» > Dactah Chando

Enrique Diego > Chavela > Furte

Mejor Artista Revelación Cheap Manifesto

Quevedo

Valeria Castro

Mejor Programación Musical Festival Arrecife En Vivo

Fábrica La Isleta

Musicando

Mejor técnico de sonido Alberto Méndez

Juan Carlos Hernández

Virginia Izquierdo

Mejor labor de difusión Héctor Martín González > Canción a Quemarropa

Job Ledesma

Santy Alonso > Sonidos Canarios