Quevedo mezcla música y estilo en la segunda edición de los Premios Academia de la Moda Española

Tras una gira llena de conciertos por Latinoamérica que culminó el pasado 20 de junio en Buenos Aires, Argentina, y antes de empezar su próxima gira por Estados Unidos el 18 de julio, el artista grancanario Quevedo hizo un parón en España y no quiso faltar a la segunda edición de los Premios de la Moda, donde deleitó a todo el público con su voz.

No es sorpresa que el cantante asista a este tipo de eventos. El ganador de un Grammy Latino es fiel seguidor de la moda desde pequeño y, aunque, durante un tiempo «cuando no tenía dinero», no le importó qué llevaba o cómo lo llevaba, ahora que se lo puede permitir, busca sentirse cómodo y mostrar su personalidad a través de ella, según las declaraciones que hizo para GQ México. Durante su carrera musical no solo hemos podido observar una evolución musical, sino también un cambio en su imagen y en su forma de vestir.

La noche para el artista acabó con una representación de 'Kassandra', una de sus canciones más escuchadas de su último álbum 'Buenas Noches' con 48M de reproducciones en Spotify y 7,4M en Youtube.