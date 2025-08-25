Quevedo cerrará la gira del disco 'Buenas Noches' con paradas en Milán, Londres y Oporto Las entradas para dichos eventos estarán disponibles en su web oficial a partir de este martes, 26 de agosto, a las 11 de la mañana

Quevedo cerrará en noviembre la gira de presentación de su más reciente disco, 'Buenas Noches '(2024), con tres paradas en suelo europeo y fuera de España, concretamente en Milán (Fabrique, día 25), Londres (Electric Brixton, día 28) y Oporto (Gondomar Multiusos, día 30), según ha anunciado su oficina este lunes.

Las entradas para dichos eventos estarán disponibles en su web oficial a partir de este martes, 26 de agosto, a las 11 de la mañana.

Fue el pasado mes de febrero cuando el artista criado en Canarias inició este 'tour' que ha pasado también por América y al que todavía le restan algunas fechas en su país, donde volverá a actuar a partir del 4 de septiembre con su concierto en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao, este con todas las entradas agotadas.

También agotadas aparecen ya las entradas del 8 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona (no así las del día 9), las de Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga los días 13 y 14, las del Coliseum de A Coruña el 26 de septiembre (para el 27 sí quedan localidades) y las de Valencia, en el Roig Arena, el 2 de octubre.

Como estaba previsto, además, ofrecerá ocho actuaciones en EE.UU. desde el arranque el 29 de octubre en Dallas y la conclusión el 16 de noviembre en Orlando.

De vuelta a Europa, estos tres recién anunciados conciertos pondrán el broche definitivo de la gira, a destacar la fecha en Oporto, en un espacio con capacidad para más de 7.000 personas.

'Buenas Noches', su segundo disco, se mantiene actualmente como el álbum más reproducido en Spotify en sus primeras 24 horas en la calle, con 12,2 millones de escuchas que pulverizaron el registro histórico que él mismo había asentado con su anterior trabajo, 'Donde quiero estar' (2023).

