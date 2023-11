«Aún queda por surgir la gran banda de la historia del rock»

Las instalaciones de Infecar en Las Palmas de Gran Canaria acogerá este sábado, 25 de noviembre, 'Locos x El Rock & Roll', festival que llega avalado por los creadores de World Rock Music y que dará comienzo a las 12.00 de la mañana como una jornada homenaje a las bandas más grandes del rock español. En esta primera edición, Barón Rojo será su principal atractivo. Además, contará también con los directos tributos más importantes del estado español a bandas insignes del rock nacional como son Héroes del Silencio, Fito &Fitipaldis y Extremoduro. Armando de Castro, guitarrista y leyenda de musical nacional en Barón Rojo, anima al público grancanario a acudir para presenciar el directo de «la gran banda de rock dentro del panorama español. Intentamos que el paso del tiempo se note lo menos posible y queremos que a la gente le llegue la misma potencia de cuando interpretábamos esas canciones hace 30 o 40 años».

-¿Qué ofrecerá este fin de semana en Gran Canaria?

-Nuestro repertorio se confecciona pegado a la fecha del concierto. Siempre hay circunstancias que puede influir en el listado de canciones. Sí es cierto que nuestros conciertos constan de dos partes bien diferenciadas. La primera entra más en la historia no tan reconocida de Barón Rojo, con canciones no tan celebradas. Esta es la parte del concierto que más puede variar de un día a otro. En la segunda ya nos vamos a los grandes clásicos, a las canciones más conocidas, para dejar a nuestro público con un buen sabor de boca. La idea es también que el desarrollo del concierto vaya de menos a más. Y siempre pensando en una buena puesta en escena. Si me preguntas por canciones, te podría decir que sonarán seguro temas como 'Los rockeros van al infierno', 'Hijo de Caín', 'Cuerdas de acero' o 'Larga vida al rock and roll'.

-¿Qué es lo mejor de estar sobre un escenario?

-Siempre es el contacto con el público. Siempre ponemos todo de nuestra parte para generar un buen espectáculo y la reacción del público sea recíproca a nuestra propuesta. Intentamos que el paso del tiempo se note lo menos posible y queremos que a la gente le llegue la misma potencia de cuando interpretábamos esas canciones hace 30 o 40 años. Creo que lo salemos lograr, porque además la gente también aporta mucho con su entusiasmo.

-¿Qué ha supuesto el grupo Barón Rojo en la historia del rock nacional?

-Es una pregunta difícil de contestar. Somos de esas formaciones de culto. Creo que somos la gran banda de rock dentro del panorama español. Posiblemente no seamos los que más hemos vendido o los que más conciertos hayamos hecho, pero somos la banda de la que todo el mundo habla si se quiere hacer referencia a la historia del rock español. Aparecimos en el momento adecuando, cuando aparecían los primeros síntomas de que algo estaba cambiando en España después de la dictadura. Por aquel entonces también era novedoso que cantáramos rock duro en español; todo por hecho por músicos que estaban en plenitud de condiciones y madurez artística. Son varios condicionantes que ayudaron a que Barón Rojo sea el grupo por antonomasia de la escena nacional. Suponemos que hemos hecho grandes canciones y a la gente le ha gustado.

-¿Tiene alguna preferencia entre la hornada de nuevos grupos del rock nacional?

-En general tiendo a ser bastante crítico con el rock español, incluso con Barón Rojo. Cuando te gusta un grupo, tienes discos en tu casa, por ejemplo de AC/DC o Guns and Roses, pues resulta que de grupos de rock en español no tengo ni un solo disco, lo que quiere decir que la música nacional, en su conjunto, no es de las cosas que más me han acabado de convencer. Creo que nunca se ha llegado a las cotas esperadas. Me imagino que eso pasara también en muchos países. Siempre es más fácil encontrar grandes figuras del rock inglés o americano que de otros idiomas. Aquí siempre hago un apunte sobre lo que se dio a llamar el rock urbano, que en mi opinión contribuyó muy negativamente a la escena española, porque hizo que la gente se conformara con una manera de hacer rock a la española. Si no se tenía la suficiencia capacidad vocal y técnica, se quedaba en el rock urbano, muy lejos del rock anglosajón. Y eso generó fue una influencia negativa. Creo que aún queda por surgir la gran banda de la historia del rock.

-¿Alguna vez han salido derrotados de un concierto?

-A veces pasa. En Barón Rojo se ha dado siempre una cosa muy curiosa. Muchas veces se nos daba mejor actuar para 20 personas que actuar para 20.000. Esos momentos en lo que pudimos salir derrotados, simplemente se olvidan. Hay días que se conecta mejor con el público y otros peor. Sí tengo más recuerdos de conciertos que no se han llegado a celebrar, sobre todo hace muchos años, cuando el promotor desaparecía con el dinero o una tromba de agua obligaba a la suspensión.

-¿Cómo animaría a alguien que pueda tener dudas de acudir a este concierto?

-Bueno, la gente que nos conoce, creo que ya ha decido hace tiempo acudir al concierto. Como muchas veces nos dicen, somos la banda sonora de sus vidas. No creo que tengan dudas. Y a los que no nos conocen, les aminaría a vernos, es probable que se encuentren algo mejor de lo que esperaban.