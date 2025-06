Un «profundo» y lírico tributo a la maternidad

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 5 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Es una ópera muy profunda, que reflexiona sobre la mujer y la maternidad. Puccini une estas dos cuestiones con su gran música y como un homenaje a la que fue su musa, su madre. Cuando era un niño, Puccini iba mal en la escuela pero ella siempre lo apoyó, creía en él. Y no se equivocó». Así resume este miércoles el director de escena Carlo Antonio de Lucia el espíritu que trasciende bajo 'Madama Butterfly', de Giacomo Puccini, título fundamental del repertorio lírico con el que baja el telón la 58ª temporada de ópera de la capital grancanaria.

Esta nueva producción de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO), asociación que organiza esta temporada, se representa los días 10, 12 y 14 de junio, siempre a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós.

Este drama en torno al romance entre la japonesa Cio Cio-San y el norteamericano Pinkerton cobra vida con un montaje que «respeta el libreto original», que se desarrolla en el mismo periodo histórico ideado por Puccini, aunque De Lucia subraya que «los sentimientos humanos no dependen de épocas». «Claudio Martín ha desarrollado un exquisito trabajo de vestuario y contamos con kimonos originales japoneses para varios personajes y el coro», pone como ejemplo el director escénico italiano, habitual de esta temporada.

Los protagonistas

La soprano germano-armenia Hrachuhí Bassénz se estrena en España de la mano de ACO con el rol de Cio Cio-San, un papel que, apunta durante la presentación de 'Madama Butterfly' sobre el escenario del Galdós, cantó por primera vez «cuando me diplomé en el Conservatorio». «Desde ese momento, Puccini es parte de mi cuerpo, de mi corazón. Es un rol muy especial para mí y espero poder transmitir el carácter tan fuerte que tiene esta mujer que se enamora de un teniente norteamericano y que lucha por no tener celos. Gracias a este montaje, el público estará secándose las lágrimas mientras lo ve desde el patio de butacas», avanza la cantante.

En la piel de Pinkerton se pone el tenor Giorgio Berrugi, que también se estrena en la temporada de la capital grancanaria. «Es el malo de la historia, aunque no actúa de manera voluntaria, lo hace sin pensarlo, movido por la forma de pensar de su época», defiende.

«He nacido muy cerca del lugar en el que lo hizo Puccini. Lo he estudiado mucho y por eso puedo decir que si las cosas se hacen como se tienen que hacer, con voces que cantan y no solo actúan, no habría que protegerlo como si fuera una especie en extinción. Él se protege solo, con su maravillosa música», añade sobre el compositor transalpino.

El arte como elemento transformador

También desde Italia ha volado el director musical Francesco Ivan Ciampa para ponerse al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el foso. Durante su intervención defendió el valor «del arte» como «único elemento capaz de cambiar al ser humano», algo que considera fundamental en unos tiempos tan convulsos como los actuales, donde en «algunas zonas del planeta, en este mismo momento, está muriendo gente por la guerra».

El bajo-barítono Pietro Spagnoli promete «cantar con la pasión y el sentimiento necesario para generar la emoción del público» el papel de Sharpless, mientras que la joven mezzosoprano Caterina Piva hará lo propio con una Suzuki de la que resalta «su lealtad, verdad y sinceridad» como apoyo para la protagonista y como «reflejo» de toda la sociedad.

Ampliar Hrachuhí Bassénz. Cober La función del 14 de junio se proyecta en la plaza de Stagno Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, anunció que la última función de 'Madama Butterfly', prevista para el sábado, 14 de junio, a las 20.00 horas, se podrá seguir también desde la plaza de Stagno, en la trasera del Teatro Pérez Galdós a la vez que se representa sobre su escenario. Se proyectará, de forma gratuita, en una pantalla gigante instalada en la trasera del teatro, como una actividad enmarcada dentro del programa previsto para las Fiestas Fundacionales por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ulises Jaén, director artístico de los Amigos Canarios de la Ópera, calificó como «espectacular» la 58ª temporada que culmina con este título de Puccini, gracias a la gran acogida por parte del público. En 'Carmen' y 'La Traviata' se agotaron las entradas y 'Madama Butterfly' está a un paso de lograrlo, lo que calificó como «un hito».