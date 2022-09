El presentador televisivo Iñaki López estará en el Big Bang Vintage Festival como Dj

Iñaki López Roldán (Portugalete, 1973) es periodista y presentador de televisión, pero el rol musical que lleva cultivando desde la adolescencia supera al del comunicador televisivo. «Soy rockero antes que periodista», afirma López cuando se le pregunta por su próxima participación como Dj/selector invitado en la quinta edición del Big Bang Vintage Festival, que se celebra del 6 al 12 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria.

«Conozco el festival, soy muy festivalero, de los pequeños y los grandes y es de los pocos festivales que no he podido pisar», reconoce el periodista vasco que fue presentador de laSexta Noche desde 2013 hasta 2021, y desde entonces es copresentador de Más Vale Tarde junto a Cristina Pardo. Su pasión por el rock and roll, el rockabilly y otros estilos le ha llevado a crear el sello Hot45Records, junto a Marcos Sendarrubias.

«He procurado estar en todos los festivales y entre los que me quedaban por visitar estaba el Big Bang», señala. Su presencia se debe a la «insistencia» de Javier Viera [codirector del Big Bang Vintage Festival] «para que me animara a hacer algo, que no hecho nunca, salvo en el bar de algún amigo y en exclusivo cd cuando he ido a pinchar. No me considero un Dj, y solo he hecho un par de veces, y el Big Bang va a ser mi estreno mundial, por lo que solicito benevolencia de la gente que vaya al festival», bromea Iñaki López.

El estreno del periodista y rockero como selector será el sábado 8 de octubre, de 18.30 a 19.30 horas, en el parque de San Telmo, en la segunda jornada del festival en este entorno urbano, y en la que tras la selección de López, el público podrá disfrutar de los directos de Inadaptados (20.00 horas), desde Lanzarote, y las formaciones británicas King Salami & The Cumberland Three (21.30 horas) y MFC Chicken (23.00 horas).