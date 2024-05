«La preparación de una obra es una espiral que no tiene fin»

El pianista grancanario Ignacio Clemente se estrena este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus como solista en un concierto de temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Abordará la pieza 'Noches en los jardines de España', de Manuel de Falla, junto a una formación orquestal que dirige el alemán Markus Stenz. La velada se completa con un resumen sinfónico de los grandes momentos de la Tetralogía 'El anillo del Nibelungo' de Wagner, en un arreglo de Henk de Vlieger.

-¿Cómo afronta su estreno dentro de la temporada de la OFGC, en el Auditorio Alfredo Kraus?

-Es, sin duda, un gran día para mí y un grandísimo honor interpretar este concierto junto a la que siento como mi orquesta, la OFGC. Además en un concierto de su temporada y en el incomparable marco de la sala sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. Conozco a gran parte de los miembros de la Orquesta, soy amigo de algunos de ellos, y he asistido como público a muchos de sus conciertos como melómano que soy, pero la de este viernes es otra perspectiva: tengo, por una parte, una gran responsabilidad y, por otra, una enorme suerte al poder tocar con este grupo de grandes músicos.

-¿Cómo se gestó este concierto, fue un planteamiento suyo a la OFGC o se dirigió la orquesta, con Karel Mark Chichon al frente para promover su participación como solista?

-Tuve el placer de interpretar este concierto en el Festival de Música Española de León hace unos años, junto a la Orquesta Sinfónica Ibérica, dirigida por José Luis Temes. Por ese entonces me escuchó el maestro Karel Mark Chichon y el año pasado me anunciaron que me invitaba en esta temporada a interpretarlo junto a la OFGC, por lo que le estoy muy agradecido.

-¿Qué nos puede decir sobre 'Noches en los jardines de España', de Manuel de Falla, que abordará en el concierto?

-'Noches en los jardines de España' es una obra absolutamente fascinante, la miremos por donde la miremos. El subtítulo que tiene la obra, «Impresiones sinfónicas para piano y orquesta», ya nos da una pista de que no es un concierto de piano y orquesta al uso. El piano no tiene constantemente un papel dominante, sino que se fusiona con el conjunto de los instrumentos y se integra y dialoga los diferentes timbres. Además del marcado lenguaje español, tiene influencia del impresionismo francés, y es que Manuel de Falla comienza a componerlo en París a principios del siglo XX , sorprendentemente sin haber pisado nunca por ese entonces Granada (cuando el primer movimiento de la obra se titula 'En el Generalife'). No obstante, años más tarde, se asentaría en la ciudad de Granada, donde está ahora mismo su archivo, en el que, por cierto, pasé muchas horas por causa de mi tesis doctoral, que realicé en la Universidad de Granada.

-¿Se trata de una pieza especialmente compleja desde un punto de vista técnico para un pianista profesional como usted?

-Se trata probablemente de la obra para piano y orquesta más importante del repertorio español y una de las grandes obras universales de la historia de la música. Técnicamente requiere conocer con especial atención a la parte orquestal, porque el piano está en constante diálogo. Es una obra muy profunda, llena de evocaciones, de ritmos españoles, de danza, pero también de agua y del perfume de los jardines. ¡Sobre todo los que se desprenden de noche! Todo esto con la honestidad y la sinceridad que tiene toda la música de Manuel de Falla.

-¿Qué referencias tenía del director Marcus Stenz y qué le ha parecido esta semana durante los preparativos del concierto?

-Tenía las mejores referencias del director Marcus Stenz. Es un reputado maestro que ha dirigido grandes orquestas por todo el mundo y con una grandísima experiencia. Aún así, ha mostrado ser una persona cercana con la que es muy fácil trabajar y de la que a la vez se aprende muchísimo. Toda una suerte poder estar bajo la batuta de este gran profesional.

-Tras este concierto, ¿qué tiene previsto para los próximos meses?

-En julio tengo una serie de conciertos con la soprano Tania Lorenzo con un programa precioso de canción francesa de compositores y compositoras. Tania y yo coincidimos en clase de francés de la Escuela Oficial de Idiomas a distancia de Canarias, y surgió la idea de este programa con obras de Augusta Holmès, Lili Boulanger, Pauline Viardot, así como de Reynaldo Hahn, Maurice Ravel y Olivier Messiaen. Tengo otros proyectos de música de cámara para el nuevo curso.

-¿Qué característica destacaría de usted mismo como pianista o cuál cree que le diferencia?

-Creo que es una pregunta muy difícil de responder. Lo que sí puedo afirmar es que me interesa el análisis de la partitura al detalle, y la comparativa de las distintas versiones de una partitura para llegar a lo que realmente quería el compositor, todo esto aún sabiendo que la notación escrita es muy limitada, pero creo que es un primer paso, y fundamental, para llegar a la intención primero del compositor, para después hacerlo personal, siempre desde el respeto a la partitura. También puedo decir que durante todo el proceso de preparación de una obra, por más que se profundice y trabaje, es una espiral que no tiene límite. Nunca podré pensar: «ya está, la obra está perfecta». Me he acostumbrado a vivir con ello.

-¿Cómo compatibiliza la docencia con su carrera profesional como solista?

-Tiene sin duda muchas limitaciones. Debo seleccionar con mucha precisión los compromisos que puedo asumir porque trabajo todas las tardes en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, y tengo solamente las mañanas para estudiar piano. Intento compaginarlo lo mejor que puedo.