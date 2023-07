Polo Falcón, el 'hombre zarzuela de México', se reencuentra con 'Luisa Fernanda'

Actor, cantante y director de escena mexicano, Leopoldo (Polo) Falcón (Ciudad de México, 1955) es conocido como 'El hombre Zarzuela de México' por ser un promotor incansable de este género desde su niñez. Aterriza en Gran Canaria con su nuevo espectáculo, en el que vuelve a sus orígenes y revisita 'Luisa Fernanda', la obra que marcó su vida a los 9 años, en los tiempos en los que formaba parte de una compañía de teatro para niños, la de Enrique Alonso, 'Cachirulo', y para la que después consiguió un rol de lazarillo en la compañía de los padres de Plácido Domingo en México. '¡Cuánto tiempo sin verte Luisa Fernanda!', adaptación con el sello inconfundible de Falcón, se representa este sábado, a las 20.00 horas, en el marco del festival 'Secretos Líricos' en el Hotel Santa Catalina, con venta de entradas a través de entrees.es.

'Cuánto tiempo sin verte Luisa Fernanda' está inspirada en la célebre obra de Federico Moreno Torroba. «Hacer la adaptación de 'Luisa Fernanda', la joya de la corona del género y por muchas y buenas razones, la llamada 'reina de las zarzuelas', fue todo un reto para mí», reconoce el maestro. «Primero, porque yo no soy afecto de modificar o cambiar de contexto o de época ninguna obra, por respeto a los autores. Pero Luisa Fernanda es mi obra favorita por varias razones. En ella hice mi primera incursión en un escenario, fue la primera obra que dirigí y la primera vez que incursioné en la producción fue con ella. En fin, son múltiples las anécdotas que me ligan a ese título y, con un profundo respeto, intenté hacer una versión recortada y tratando de hacer la mayor parte de la excelente música del maestro Moreno Torroba y para recitar los magníficos versos de la autoría de Federico y Guillermo Fernández Shaw, basándome en el conocimiento profundo que con los años he logrado de la obra».

Y así surge la versión 'Cuánto tiempo sin verte Luisa Fernanda', interpretada por los cuatro personajes protagonistas y con la incursión de un vecino que interactúa con ellos diciendo los textos de los roles del resto del elenco. «Esto se hace con la intención de que el público que, por alguna razón, no conozca la obra tenga una idea clara del argumento y, por otro lado, para que quienes ya hayan disfrutado de este título tengan la oportunidad de gozar con la música de una de las mejores historias en el medio zarzuelero. El fin, sin más pretensiones, es el de poder disfrutar de una obra magnífica con una visión dinámica, ágil, de formato accesible y de fácil montaje, sin restarle los méritos de la obra más emblemática de la zarzuela», resume el director.

Domingo y Embil

Su relación con el matrimonio formado por Plácido Domingo y Pepita Embil, padres del célebre tenor español, fue vital para sellar su vinculación con la zarzuela de por vida.

«Tuve el privilegio de heredar algunas partituras, el vestuario y accesorios de las producciones que ellos habían realizado y, con ello, el compromiso para continuar con la misión de llevar al género al más alto nivel, al que se merece por méritos propios, puesto que es un clásico y un referente en la lírica internacional. ¡Que viva su majestad la Zarzuela!», exclama el tenor, aludiendo a una de sus producciones con la Compañía Mexicana de Zarzuela, que dirige desde hace casi 30 años.

Dicha compañía lleva la zarzuela por todo México y el mundo bajo la batuta de este incansable amante del género. Desde su creación, Polo Falcón ha procurado unir vínculos con coros y orquestas del sector gubernamental y así lograr que se programen títulos del género sin depender de la taquilla para cubrir los gastos y sin bajar de nivel. «La zarzuela en Hispanoamérica vivió una mala racha debido a que las compañías independientes no contaban con subsidio. Así, los altos costos de producción y la baja asistencia del público generaron un declive del género», explica Falcón.

Su compañía

Sin embargo, su compañía ha logrado tener un elenco de más de 100 artistas en escena entre coro, orquesta, ballet «y llevar a cabo los montajes en las ciudades más importantes apoyando al talento local e integrándolo en el elenco, alternando con figuras de primer nivel para interpretar los roles protagónicos, sin demeritar la producción», añade el director.

«Tenemos el proyecto de integrar a los nuevos talentos jóvenes que por sus capacidades histriónicas y facultades vocales se adecúen con sus características al personaje», explica el propio artista.

«De esta manera, lograremos una interpretación veraz y al mismo tiempo sus amigos, compañeros o familiares jóvenes tendrán oportunidad de apreciar su actuación, atrayendo con esto a nuevas generaciones como intérpretes y también público para testificar la vigencia y la actualidad del género», concluye Falcón.