Santiago Cañón-Valencia y Naoko Sonoda, en una imagen promocional. C7

Santiago Cañón-Valencia, violonchelista

«No nos podemos estancar en música que se escribió hace cientos de años»

El chelista colombiano y la pianista japonesa Naoko Sonoda tocan este viernes en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria.

Victoriano Suárez Álamo

Victoriano Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

El violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia y la pianista japonesa Naoko Sonoda tocan este viernes, a las 20.00 horas, dentro de la segunda edición del ciclo de música de cámara del Santa Catalina Classics, en el Royal Hideaway Hotel de la capital grancanaria.

–¿Cómo será el concierto que protagonizará junto a Naoko Sonoda en el ciclo de música de cámara del Santa Catalina Classics? ¿Qué repertorio abordarán?

–Traemos un repertorio bastante interesante el cual está compuesto por una gran variedad de estilos y lenguajes musicales. Las obras van desde Bach hasta Piazzolla, así que es un gran recorrido dentro de la historia del repertorio para violonchelo.

–¿Incluirán temas de la grabación 'Frates' de Deutsche Grammophon?

–En este programa, no.

–¿Qué destacaría de la conexión que alcanza con Naoko Sonoda sobre el escenario?

–Naoko y yo tenemos una química muy especial en el escenario ya que llevamos haciendo música por muchos años. Nos conocemos muy bien y siempre tenemos una manera muy similar de escuchar y sentir la música al interpretarla. Creo que tenemos cierta 'telepatía' a la hora de tocar un concierto y esto es algo que me parece muy especial a la hora de hacer música juntos.

–A diferencia de otros violonchelistas solistas, a usted le gusta mucho abordar composiciones contemporáneas. ¿Por qué? ¿Qué encuentra en ellas?

–La música 'clásica' aún tiene muchísimos compositores vivos que necesitan de la voz de intérpretes para que su arte viva. Los clásicos siempre serán clásicos y estarán ahí siempre…pero no nos podemos estancar en música que se escribió hace cientos de años e ignorar lo que se hace en este momento.

–A estas alturas de su carrera, ¿le queda mucho por descubrir en el violonchelo?

–Siempre, yo creo que uno nunca deja de aprender y de evolucionar…

–Tengo entendido que le gusta componer. ¿Qué proyectos tiene en mente en este terreno?

–Me gusta muchísimo. Empecé a componer seriamente desde 2021 y ya he sacado dos de mis obras en grabaciones profesionales: 'Ascenso Hacia lo Profundo' es una obra para chelo solo que escribí en 2021 y fue parte de mi último disco titulado 'Ascenso'; 'Ouróboros' es una obra para chelo y piano escrita en 2024 y salió como sencillo para Deutsche Grammophon este año. Mi proyecto en general es escribir más música y eventualmente dar conciertos solo con música escrita por mí.

–¿Cómo es Santiago Cañón-Valencia como pintor y fotógrafo, disciplinas artísticas que también transita? ¿Cree que le influyen como músico o viceversa?

–Sí, yo creo que las artes visuales influyen muchísimo en la manera en la que yo 'veo' y siento la música. En la música hay matices, colores, texturas… En fin, muchas cosas que tal vez son un poco más obvias en una pintura o fotografía, pero que también están muy presentes en la música. 

–¿Nos puede adelantar algunos detalles de su próxima grabación discográfica?

–Aún no hay planes concretos, pero seguramente será algo…diferente.

