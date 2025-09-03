'Playing Together' une el talento joven de la OFGC y del Festival Internacional Bach Se realiza un encuentro entre los músicos de las dos formaciones, que a su vez protagonizan dos conciertos este fin de semana en Gran Canaria

Un momento del ensayo desarrollado en la mañana de este miércoles, en la sede de la OFGC.

El talento joven de la música clásica en Canarias vuelve a brillar con fuerza. Desde el pasado lunes y hasta el sábado 6 de septiembre la sede de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) acoge la cuarta edición del Encuentro de la Joven Orquesta de Gran Canaria y la Joven Orquesta Fundación Disa International Bach Festival (IBF), denominado 'Playing Together', un proyecto formativo y artístico consolidado como uno de los más inspiradores de la escena cultural canaria y que forma parte del Proyecto IBF Joven.

Los jóvenes siempre han tenido un especial protagonismo en el área formativa del International Bach Festival Canarias, participando en sus conciertos, impulsando su talento y ofreciéndoles la oportunidad de formarse y compartir escenario con grandes profesionales, con el objetivo de acompañarlos en el camino.

El encuentro forma parte de las actividades del International Bach Festival 2025. 'Playing Together', en colaboración con la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, tiene como objetivo fomentar la convivencia, la formación y la proyección del talento joven a través de la música.

El encuentro reúne a 24 jóvenes músicos de Gran Canaria de entre 14 y 27 años, futuras promesas de la música clásica que interpretan violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas y percusión.

La dirección musical del encuentro estará a cargo de Enrique Palomares, concertino de la Orquesta de Valencia desde el año 2000 y figura de prestigio internacional. Junto a él, el joven flautista canario Daniel Ojeda, considerado uno de los talentos emergentes más prometedores del panorama musical canario, asumirá el papel de solista invitado, confirmando con su participación la proyección de una nueva generación de músicos en Canarias.

Dos conciertos

La nueva generación de intérpretes compartirá clases y escenario en una gira de conciertos que tendrán lugar este viernes 5 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el Centro Cultural de Santa Brígida, y al día siguiente, a partir de las 19.30 horas, en el Gabinete Literario de la capital grancanaria.

Los integrantes de las jóvenes orquestas ofrecerán un programa de gran riqueza musical, que recorre diferentes épocas y estilos de la música clásica. Un repertorio pensado para poner en valor tanto la juventud y el talento de los intérpretes como el legado inmortal de los grandes maestros de la música europea.

El viaje comienza con Jean-Philippe Rameau, uno de los grandes maestros del barroco francés, con su célebre pieza 'Las Indias galantes' (Forêts paisibles), donde la danza y el color orquestal se funden en un espíritu festivo y elegante.

A continuación, sonará el 'Concierto nº 1 en Sol mayor, P.33' de Giovanni Battista Pergolesi, joya del barroco italiano, que despliega la frescura y expresividad características de este compositor, a través de sus tres movimientos: 'Spiritoso', 'Adagio' y 'Allegro Spiritoso'.

El programa también incluirá la vibrante 'Marcha para la ceremonia de los turcos' de JeanBaptiste Lully, obra llena de teatralidad, ritmo y brillantez, que refleja el genio del músico predilecto de la corte de Luis XIV.

Por último, la orquesta interpretará a W.A. Mozart. 'Divertimento en Fa Mayor K. 138'.

Gracias al impulso decidido de la Fundación Disa, el International Bach Festival (IBF) y la OFGC este encuentro se ha consolidado como una plataforma única en Canarias para formar a las nuevas generaciones, ofreciendo a sus participantes la oportunidad de trabajar bajo la batuta de solistas de prestigio como directores. Una experiencia que no solo enriquece su técnica e interpretación, sino que les abre camino hacia una carrera profesional en la música.

En este contexto, la Joven Orquesta de Gran Canaria (JOGC) ocupa un lugar fundamental. Pionera entre las formaciones juveniles de España, nació en 1989 de la mano de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en paralelo a la creación de su Academia. Desde entonces, numerosos jóvenes que pasaron por sus atriles han alcanzado la profesionalización.