«No pienso en el instrumento que estoy tocando sino en la música que estoy componiendo»

Para Hirahi Afonso la música parece contener todas las respuestas. Su nuevo disco, 'Lo Puro', viaja en el tiempo como un artilugio capaz de conectar la tradición con los sonidos más innovadores y un amplio espectro de estilos y ritmos. Orfebrería polirrítmica.

El joven compositor y timplista grancanario (1996) presenta el día 29 de junio, en la Plaza de la Música, su segundo trabajo discográfico en un concierto en el que estará acompañado de la cantante palmera Valeria Castro, la catalana Judit Neddermann y el dúo Pärbo, integrado por los gallegos Begoña Riobó y Anxo Pintos.

Afonso, que ha venido hasta la fecha promocionando con lanzamientos meditados algunos de los temas que conforman su disco editado por el sello independiente catalán Satélite K, en el que colaboran bregados músicos como Pedro Guerra, Rita Payés, Meritxell Neddermann, Vic Mirallas, Lajalada, Ahyvin Bruno, Karina Pasian o el grupo La Señora Tomasa, además de las ya mencionadas Valeria, Judit y Pärbo, asegura que trabajar con esta amplia nómina de artistas «me ha proporcionado abrir más a un rico espectro de públicos y estilos mi música». «A efectos de difusión y promoción se ha multiplicado la repercusión del disco. Solo con los tres singles lanzados en redes y canales streaming hemos doblado el número de visitas que tuvo el disco anterior en su totalidad», añade.

«A nivel artístico y profesional he aprendido y disfrutar de los artistas colaboradores, de sus maneras de asumir la creación y perspectivas a la hora de entender la música. Ha sido un prolongado proceso de tres años de estudio y composición que me ha aportado bagaje y experiencia», señala el músico. «El proceso creativo ha sido fascinante. Me interesaba componer para gente que canta habitualmente y fue todo un reto, porque la base de mi propuesta es abrumadoramente instrumental. Finalmente me encontré con un compendio de temas orientados a voces diferentes de personas a las que admiro. Al componer los temas sabía que esas canciones se iban a cantar. Lo que desconocía era cómo y con quién. Lo más complicado fue decidir durante el periodo compositivo de qué deseaba hablar y cómo transmitírselo a los artistas con los que iba a colaborar, todo ello sin perder mi esencia. En definitiva, mi intención fue siempre que existiera equilibrio entre las músicas, las letras y las personas que las iban a interpretar evitando que el resultado fuera artificial o pretensioso. Una puntualización: aunque el disco sea cantado no es un disco de cantautor», agrega categórico.

Ampliar Hirahi Afonso. C7

El timplista que tiene en el mercado otro disco publicado en 2020, 'Memento', avanza que 'Lo Puro' mantiene en un primer bloque del trabajo «una parte mucho más orgánica en la que el timple y la música en general son más de raíz. A partir del sexto tema se dispara un sonido más experimental, una onda más electrónica, visceral y sorpresiva. La visión que quiero que tenga el público es que soy músico. No pienso en el instrumento que estoy tocando sino en la música que estoy componiendo. Eso es lo primordial, porque lo importante es lo que suena y lo que ello nos hace sentir. 'Lo Puro' no es un disco pretencioso, no es un disco de timple, es un disco de música hecha por Hirahi Afonso. Este disco es más maduro que el anterior, pero sin duda por el paso del tiempo que hace que tenga ahora una experiencia mayor. El público que me escuchó antes, si mira atrás lo notará», dice. «Me siento muy orgulloso de lo que he hecho hasta ahora... a ver lo que pienso dentro de 30 años».

El artista canario, que presentará 'Lo Puro' en septiembre en el Teatro Leal de La Laguna y en otoño iniciará una gira por la península, ya tiene cerrada algunas actuaciones para 2024 en Estados Unidos. En su concierto en la Plaza de la Música se presentará con un quinteto integrado por músicos que han participado en la grabación de su nuevo trabajo, exceptuando a la cantante y flautista Julia Hernández. Estos son Sebastiá Gris y Darío Barroso a las guitarras, Ismael Alcina al bajo eléctrico y Antonio Miyagi, a la batería.

Un sendero novedoso

Hirahi Afonso, que ultima la partitura, conjuntamente con Teddy Bautista, de un espectáculo original del músico Manuel González y el bailarín Daniel Abreu, que aguarda a ser estrenado en noviembre, se ha divertido musculando este disco radiante que contiene en su primera parte curiosos detalles como ese arroró inspirado en un poema compuesto hace siete años por su abuelo, José Meneses, interpretado por su hermana, Emma Afonso. Es un poema que le compuso hace 6 o 7 años. Suenan tajarastes herreños y gomeros, muñeiras y chacareras, recursos grabados con el móvil... «Se contemplan muchos géneros musicales y sonidos dispares en el mismo álbum, aunque el timple es el que te lleva por el sendero. El timple no se ha visto en este contexto nunca antes. Puede sonar a pedantería, pero es así», añade. Pasarelas de tránsito flexibles al fin y al cabo que sirven de puente entre pasado y presente, obviando lo convencional.

Su tema predilecto es el que pone nombre al disco, 'Lo Puro'. «Es un melocotonazo, un tema 'mainstream', que tras grabarlo me sorprendió mucho. Al escucharlo me pregunté: ¿Cómo coño ha salido esto?». Lo grabó junto a los dos músicos catalanes Rita Payés, la joven compositora, trombonista y cantante que forma parte de la banda de C. Tangana, y Vic Mirallas, un polifacético músico 'urban' y productor que ha colaborado recientemente con Camilo, Ca7riel o Don Patricio, y ha sido saxofonista durante seis años de la banda que acompaña en directo a Alejandro Sanz.