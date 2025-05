Una pica musical canaria en Flandes

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La expresión «poner una pica en Flandes» nació durante la guerra española en los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII y alude a la larga lanza que utilizaban los soldados. Se ha integrado en el refranero popular como una alusión a un logro especialmente difícil. Se ajusta como un guante al que va a protagonizar el próximo 1 de junio, a las 20.30 horas, el joven director de orquesta grancanario Gabriel González junto a un cuarteto de solistas también isleños en la localidad holandesa de Helmond, en la sala de la orquesta Lambertus.

Se trata de un concierto con coro y orquesta en el que participarán como solistas la mezzosoprano Celia Jiménez, la soprano Jennibel Hernández, el tenor Daniel Marrero y el bajo Román Bordón.

Gabriel González llevará la batuta de la Lambertus Kameroskest en una velada que le servirá como examen final de los estudios de dirección de orquesta que lleva a cabo en el Conservatorio de Maastrich. «Estoy en el último año de dirección de orquesta. Tenía que hacer algo antes de graduarme, como fin de carrera. Hablé con el manager René Coolen, con el que he hecho algunas colaboraciones en Holanda. Me propuso un proyecto que no tenía nada que ver con el que finalmente voy a hacer. Finalmente pensamos en este concierto y se lo propuse al tribunal, porque cumple con una serie de requisitos que tienen que tener los proyectos de final de carrera. Y lo aceptaron y por eso entre el público estarán los miembros del tribunal para valorarme», avanza desde Holanda el músico grancanario de 23 años.

El repertorio que abordarán estará compuesto por la 'Misa de coronación' de Mozart y una pieza propia de Gabriel González, «basada en los cantos canarios de Teobaldo Power, con una adaptación para esta orquesta de cámara que estará compuesta por 21 músicos», avanza el artista.

«Se trata de un concierto sin ánimo de lucro, porque lo que se recaude se destinará a la Fundación que gestiona René Coolen y que organiza conciertos en asilos, centros de día y otras instituciones sociales», señala González. Los interesados en colaborar con la fila cero lo pueden hacer en el siguiente enlace: https://lambertusconcerten.nl/event/bachelor-concert-gabriel-gonzales/

El cuarteto de cantantes canarios que participará en este concierto, además de ser amigos de Gabriel González, son un ejemplo de la nueva hornada de artistas líricos que están culminando su formación y que llevan tiempo tocando a la puerta de importantes proyectos profesionales en el archipiélago y en el exterior. Sin ir más lejos, algunos han participado ya en veladas de la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria OFGC) y de la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC, entre otros.

Una vez que se gradúe este verano en Maastrich, Gabriel González intentará comenzar a dirigir orquestas profesionales y no descarta realizar algunos másteres de perfeccionamiento y comenzar la carrera de composición. «El cuerpo me pide volver a España, sea Canarias o la península. Pero da igual lo que yo diga, iré a donde tenga que ir para seguir adelante con mi formación y mi carrera», explica quien estudió Contrabajo en el Conservatorio de la capital grancanaria antes de dar el salto a la dirección.

Con Karel Marck Chichon

Gabriel González participó en la última entrega de las clases magistrales que impartió en la isla Karel Mark Chichon, director titular y artístico de la OFGC. «Tiene un tacto especial con los jóvenes. Me metió bastante caña y lo pasé súper bien. Es un regalo la orquesta que tenemos en la isla y estar dos horas dirigiéndola es un aprendizaje de lujo. Hay segundos violines en la orquesta que me dirigieron a mí cuando yo tenía diez años y estudiaba contrabajo en la Academia», recuerda con nostalgia y admiración.

Los cuatro años de formación en Holanda han sido «más duros de lo que pensaba». «Cuando sales fuera lo idealizas todo. Al llegar me di cuenta de la enorme exigencia. Tienes que estar m uy preparado cada semana y que esta profesión también requiere muchas cosas a nivel psicológico, no solo musical. Desde cómo hablar y tratar a los músicos a cómo gestionar. El concierto del día 1 de junio es un ejemplo, no es solo levantar el teléfono, requiere muchas más cosas», asegura.

Siempre se ha sentido más atraído por la música sinfónica, aunque reconoce que últimamente los montajes de ópera y zarzuela le han despertado mucho interés, fruto, en gran medida, de sus colaboraciones con el también director grancanario Rafael Sánchez-Araña.