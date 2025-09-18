Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El pianista James Rhodes sorprende con un concierto en el Hospital La Candelaria

El británico agradeció la labor que hace el centro con los pacientes oncológicos

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:46

El pianista británico, James Rhodes, ha protagonizado un momento para el recuerdo en la isla de Tenerife. El artista, que actuó en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife en 2022, sorprendió a los presentes en el Hospital Universitario La Candelaria con un concierto gratuito.

Pacientes, usuarios y profesionales del Hospital Universitario La Candelaria disfrutaron de esta actuación inesperada del pianista, en agradecimiento a la atención que brinda el centro a todas las personas, especialmente a los pacientes oncológicos. Rhodes reside actualmente en España y se define en sus redes como «un gallego bético nacido en Londres».

