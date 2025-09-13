Pepe Benavente baja el ritmo en los escenarios: «Una retirada a tiempo es un triunfo» El popular cantante canario confesó que en septiembre llegó a actuar 24 noches, un esfuerzo que ahora considera insostenible

El veterano cantante Pepe Benavente, de 71 años, sorprendió con unas declaraciones en Atlántico Televisión en las que adelantó que el próximo año bajará el ritmo en los escenarios. «Quiero dosificarme. Yo pienso que tengo que bajar el ritmo. Dense cuenta que en agosto toqué 22 días, en septiembre tengo 24, en octubre 18… No puede ser. Tengo 71 años y si llego a enero tendré 72. Tengo miedo a que me pase algo, tengo ganas de disfrutar de la vida. Una retirada a tiempo es un triunfo. Quiero salir por la puerta grande», afirmó.

El intérprete, una de las voces más queridas de la música popular en Canarias, reconoció que la intensidad de los últimos meses lo llevó a reflexionar sobre su salud y el futuro de su carrera. En la entrevista, también compartió un episodio personal que lo marcó: tras una verbena en Tacoronte, acudió a recoger unas cebollas a casa de un amigo, tropezó con el cordón del zapato y sufrió una aparatosa caída. La consecuencia fue una prótesis en el hombro derecho, un golpe que lo obligó a replantearse la fragilidad del cuerpo y la importancia de cuidarse.

Ese accidente, confesó, fue uno de los detonantes que lo animaron a tomar la decisión de rebajar compromisos, consciente de que los viajes constantes y las largas noches de verbena ya no pueden afrontarse con la misma energía de antes.

Pese a este anuncio, Benavente no se retira del todo, pero sí busca dar un paso al lado para encontrar un equilibrio entre la música y su vida personal. «Tengo ganas de disfrutar de la vida», reiteró.

