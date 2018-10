Pedro Guerra: «Se puede vivir en Canarias y tener una carrera»

Ingrid Ortiz / Las Palmas de Gran Canaria

Hace 25 años que Pedro Guerra emprendió su carrera en solitario poniendo dirección hacia Madrid. La capital, que hoy considera su «casa adoptiva» le ha brindado numerosas alegrías, pero nunca ha dejado de volver la vista a Canarias, donde comenzará la gira Golosinas2018 tras la remasterización de su primer álbum. En él encontraremos nuevas versiones en las que el tinerfeño se funde con otras cuatro voces, no sólo para rendir homenaje a una larga trayectoria en la música sino para constatar la vigencia de sus letras. «Quería aportarle un tono novedoso, que además de mejorar el sonido a nivel técnico, la gente se sorprendiera y que el disco conectara, también, con el público joven», explica el propio cantautor.

Las limitaciones de la insularidad fueron, sin duda, uno de los motivos que empujaron a Pedro Guerra a embarcarse hacia la Península, donde adquirió un gran éxito en sus inicios en el Libertad 8. Sin embargo, confiesa que salir del archipiélago es una decisión personal y que no todo el mundo la toma: «Yo era joven y quise aventurarme, pero es cierto que hay grandes artistas que deciden desarrollar su carrera en Canarias y les va bien». Lo importante, asegura, es tener en cuenta que cualquier movimiento fuera del archipiélago es «un coste extra» y que «la repercusión de todo lo que hagas nunca será la misma aquí que en Madrid. Este es un circuito más pequeño», explica el cantautor.

Echando la vista atrás, es inevitable recordar sus tiempos en la agrupación Taller Canario de la Canción, que hace poco reaparecían sin su presencia en el encuentro Teresa de Bolívar de Teror. «Los ensayos me pillaron en una época de mucho ajetreo y no era viable. No sé si podré estar es una próxima ocasión».