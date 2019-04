Paty Cantú presentará en Canarias su ‘#333’

reconocimiento mundial

Con más de 240 millones de streams en Spotify y 350 millones de reproducciones en YouTube y tras haber compuesto temas para artistas de renombre como Ana Torroja, Raphael o Bustamante, Paty Cantú llega a nuestro país para presentar el que ya es disco de oro en México y en Chile. #333 es el álbum más polifacético de la artista, fusionando estilos como el R&B, Hip Hop, Electrónica, Trap, Pop o la Cumbia, entre otros. Prueba de ello son las colaboraciones con reconocidos artistas como Alejandro Sanz (Cuenta Pendiente), Pablo López (Déjame Ir), Karol G (No Fue Suficiente) o Nervo (You Don’t Get Me).

Desde su primer trabajo publicado en 2008, la reconocida compositora, productora y cantante Paty Cantú ha cosechado numerosos éxitos como el Premio MTV a la Mejor Artista revelación (2009), la Antena de Oro a la Composición (2015) o el Premio MTV Europa a la Mejor Artista Latina Norte (2016), además de numerosos discos de oro y platino que jalonan su ya dilatada carrera musical.