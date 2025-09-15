Pasión Vega: «Las canciones de las películas de Pedro Almodóvar son la vida misma» La cantante protagoniza el 20 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, el concierto 'Pasión Almodóvar'

Pasión Vega y el pianista Moisés P. Sánchez, el pasado miércoles, en la presentación de la temporada de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:17

El universo cinematográfico de Pedro Almodóvar, el cineasta español en activo con mayor trascendencia internacional desde hace décadas, estaría incompleto sin la música compuesta por Alberto Iglesias y sin varias de las canciones que han cobrado vida en muchas de sus secuencias. Algunas, incluso, son parte de la memoria colectiva de muchos cinéfilos y melómanos. La cantante Pasión Vega revive buena parte de esas canciones, algunas ya icónicas, en el concierto 'Pasión Almodóvar', que protagonizará el próximo 20 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

«Pedro dice que su cine es una comedia con drama en la que también hay música. Pasa de todo, como en la vida misma. Y es que las canciones que incluye son la vida misma, transmiten y cuentan la historia de personas que nos son ajenas pero al mismo tiempo nos resultan muy cercanas. Son canciones que nos hablan de emociones, de nuestro pasado y presente e impactan sobremanera en el público. Son canciones que se convierten en un aliciente para vivir la música», subraya Pasión Vega.

«En sus películas se transmite la imperfección, con las vidas imperfectas de unas personas que de repente sufren un golpe de la vida y necesitan un cambio. Es ahí cuando ellas, porque por lo general las protagonistas son mujeres, se transforman en heroínas, llenas de defectos y vicisitudes, como todos, que luchan por encontrar su libertad personal, dejándose llevar por la pasión», realidades que, según la cantante, pueblan la mayor parte de las canciones que ahora lleva a su terreno en este concierto con el gira por España.

Y es que Pasión Vega no imita las interpretaciones de los temas que aparecen en los filmes del cineasta manchego. Hace suyas las canciones, las lleva su propio terreno musical, las ajusta a su cualidades y virtudes.

«Les pongo voz y lo hago de una manera teatral y musical. Además, no estoy sola en el escenario, me acompaña el gran pianista Moisés P. Sánchez y su cuarteto de músicos [Sergio Menem, violonchelo y guitarra; Pablo Martín Jones Johnston, percusión y electrónica; y Toño Miguel, contrabajo] que lo envuelven todo de originalidad y magia. Creo que es una propuesta muy diferente que gusta mucho al público», avanza convencida.

«En las canciones me centro en darles vida y en el personaje que hay detrás de cada una de ellas. No hace falta más para emocionar al público, porque son grandes piezas de nuestra música, de Latinoamérica y de Francia», apunta sobre temas como 'Piensa en mí', que cantó Luz Casal en 'Tacones lejanos', 'Volver', por Estrella Morente para la película homónima, o 'Cucurrucucú Paloma', a la que dio vida Caetano Veloso para 'Hable con ella', entre otras canciones memorables de la filmografía del oscarizado cineasta español.

Selección compleja

Pasión Vega reconoce que la selección de temas para 'Pasión Almodóvar' fue una tarea «complicada», porque el listado de títulos era «muy largo y de enorme calidad».

«Están todas las influencias musicales que un músico de jazz increíble como es Moisés P. Sánchez ha llevado a otro lugar. Incluso, en el concierto hay hueco para la improvisación», adelanta la cantante nacida en Madrid pero malagueña hasta la médula.

«Las canciones icónicas están. Hemos hecho una selección que sirve también para hacer un repaso por toda su filmografía, por lo que incluimos canciones de películas de sus distintas etapas. En la selección también influyó que pudiéramos jugar musicalmente con las canciones, hemos jugado mucho con ellas», apunta.

La idea de este espectáculo nació de una propuesta del director de escena Joan Anton Rechi. «Me lo propuso y lo estrenamos en los festivales ClàssicAnd y Peralada. Después ya fue surgiendo la gira. Pedro Almodóvar siempre estuvo informado de la idea, del formato y de que íbamos a utilizar su apellido. Nos dio su bendición y nos dijo que le encantaba la idea. Su asistente sí que ha visto el espectáculo, él aún no. Ojalá que pueda verlo y escuchar sus comentarios, porque es un espectáculo vivo que se puede transformar», dice la artista que participará en el programa Gades Romana, que celebra en Cádiz el pasado romano de la ciudad y que se desarrolla del 19 al 28 de septiembre.