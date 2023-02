«La parte culta de la guitarra siempre ha existido»

Un virtuoso que aprendió a tocar gracias a su padre en Menorca

David Russell llegó a la guitarra de forma natural y familiar. «Mi padre era pintor y también tocaba algo la guitarra. De niño me gustaba ver cómo disfrutaba al tocarla. Él me enseñó de muy pequeño. En casa no había otros instrumentos y me hice guitarrista casi sin darme cuenta. Podía haber escogido el jazz, el flamenco, que mi padre tocaba un poco, pero disfrutaba más con la música clásica. Una vez definido me metí a estudiar el instrumento, hice la carrera en Londres. Son cosas que no se decidan de pequeño, las cosas evolucionan. Si van bien las cosas, vas para adelante», explica entre risas y en un castellano estupendo.

«De niño, mis padres se trasladaron a Menorca. Crecí en Menorca y aprendí a tocar la guitarra allí. Después, tras acabar los estudios viví en Londres muchos años. Me casé y vivo en Galicia desde hace 30 años», señala el músico.

Resta importancia al hecho de que la guitarra no esté muy presente en los circuitos sinfónicos. «Cuando las oportunidades salen, el público tiene que disfrutar del momento. Tenemos nuestros circuito, lugares con ciclos de guitarra y organizaciones que escogen conciertos de guitarra para sus programaciones. Hay que esforzarse y para que se desarrolle más», apunta. «Es un instrumento difícil. Sigo trabajando y estudiando mucho. Cuenta con mucho repertorio del siglo XIX que se descubrió hace muy poco tiempo y hay muchos compositores creando nuevas obras», añade.