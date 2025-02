¿Qué tiene El País en contra de Quevedo? «El canario no anda fuerte en carisma»

David Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de febrero 2025, 13:00 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

La guerra entre el periódico El País y el cantante Quevedo escribe un nuevo capítulo. La última batalla se produjo tras el concierto con el que abrió su gira el canario el pasado lunes 17 de febrero en el Movistar Arena. El diario nacional calificó la cita como «una fiesta de fin de curso en febrero», al primarse la diversión antes que la calidad musical, y aseguró que el artista «no anda fuerte en carisma» en una crónica publicada este miércoles.

Pero la polémica entre El País y Quevedo viene de años atrás, desde que en 2022 el medio reseñó negativamente su sesión con el productor argentino Bizarrap (la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', más conocida como 'Quédate'). El tema que triunfó en Spotify convirtiéndose en el más escuchado del año 2023 fue usado por el medio nacional para calificar al cantante como un «machirulo».

En esta ocasión, en un artículo titulado 'Muy poco para entusiasmar' (retitulado en la edición digital como 'Quevedo necesita muy poco para entusiasmar a 15.000 jóvenes en Madrid'), el periodista Carlos Marcos se muestra extremadamente crítico ya no solo con la actuación de Quevedo en Madrid, sino con la carrera del cantante en general.

En concreto, se mostró reacio a que Quevedo no tuviera músicos que tocasen instrumentos en su puesta en escena. Además, sospecha que en algunos momentos el cantante no estuviera cantando y que la voz estaba grabada. El intérprete estuvo solo la mayoría del tiempo y eso es algo que al crítico de El País no le gustó demasiado. A su juicio, «hay que tener mucho carisma para aguantar dos horas así» y, según el escritor, de eso «no anda fuerte el canario».

El éxito de Quevedo viene dado exclusivamente por la 'Bizarrap Music Session', al menos así lo define el periodista. Señala que «sin esa canción hubiera tenido difícil llenar el Movistar Arena tres días consecutivos». Además, según Marcos, el problema del canario viene con su segundo disco, 'Buenas Noches', que es «un álbum sin evolución musical y con unas letras sexuales tan chabacanas como gratuitas».

'La Flaca' vivió un mal día

Lo que más le dolió al periodista de El País, sin lugar a dudas, fue la interpretación de 'La Flaca', canción originaria del grupo Jarabe de Palo, por parte del canario. La califica como «un estropicio, cuando su voz sin matices versionó la canción».

Para esta interpretación salió Jordi Mena a escena, conocido por tocar con grupos como el ya mencionado Jarabe de Palo o Bunbury. El crítico usó este hecho para desprestigiar una vez más al canario, asegurando que Mena fue «el único músico de la noche en subirse al escenario». Para Marcos, 'La Flaca' «vivió un mal día».

Una lucha que se inició en 2022

Desde el año 2022, tras el lanzamiento de la 'Bizarrap Music Session', el periódico El País publicó un tuit con la opinión de Fernando Neira, periodista del medio impreso, que calificaba la canción como «la súplica de un machirulo que intenta dárselas de tío con sentimientos». Este crítico es conocido por mostrar su disgusto con las actuaciones de los artistas más influyentes del panorama nacional, como por ejemplo, Rosalía.

Ante esta crítica el artista tiró de humor para responder. Por medio de sus historias de Instagram publicó la siguiente frase: «Ante las declaraciones que han salido sólo puedo decir una cosa». A continuación añadió una foto de Linton, famoso productor musical muy ligado a Quevedo, mostrando su trasero.

En su momento, esta crítica generó mucho revuelo en la red social 'X'. Los fanáticos más acérrimos no tardaron en pronunciarse en el mismo tuit para defender al canario.

Las letras de 'Buenas Noches' chirrían a El País

El reciente álbum de Quevedo, 'Buenas Noches', también ha sido objeto de crítica por el medio generalista español. La principal razón: sus letras «sexistas», si bien es una opinión generalizada en el sector

Al igual que en la crónica lanzada este miércoles, Carlos Marcos escribió otro artículo en el estreno del álbum mostrándose extremadamente horrorizado con las letras empleadas por el cantante por ser una «sobredosis de sexo que excita más bien poco». Pese a ello, considera que el primer disco del canario respiraba «frescura y el ímpetu de un chico que está empezando».