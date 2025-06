F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La historiadora gallega Nancy Pérez, última compañera de viaje del cantante cubano Pablo Milanés, no quiso perderse el concierto sanjuanero que Olga Cerpa y Mestisay ofrecieron en la Plaza de la Música, en el que compartieron escenario con la hija menor del recordado trovador, la compositora e intérprete Haydée Milanés, y otro popular cubano, Carlos Varela. Pérez repasa en esta entrevista sus días junto a Pablo y se refiere al legado imperecedero del trovador fallecido en 2022. Cuatro meses antes había ofrecido un concierto en el recinto de Infecar de la capital grancanaria, y en La Gomera se despidió definitivamente de Canarias.

-¿Hay algo que desee decirle a los admiradores de Pablo Milanés, que en Canarias son legión?

-Quizás muchos canarios lo sepan, pero seguramente los más jóvenes no conocen que Canarias fue de los primeros lugares, sino el primero, que visitó en torno al año 1977. Lo hizo acompañado por Silvio Rodríguez y gracias a uno de sus mejores amigos de siempre, muy querido por Pablo y extraordinario compañero de música también, Caco Senante. Desde esos años, Canarias ha sido paso obligado en casi todos sus viajes a España, incluso hasta pocos meses antes de su fallecimiento, ya que en julio de 2022 Pablo actúo precisamente en Las Palmas de Gran Canaria y su último concierto canario fue en la isla de La Gomera, que, por cierto, le pareció hermosísima.

-¿Cómo era Pablo en la intimidad, en las distancias cortas, lejos de los escenarios?

-Pablo era un hombre de hábitos sencillos, muy casero, muy habanero, muy familiar, por lo que su día a día fundamentalmente lo pasaba en casa, cocinando, escuchando música y siempre buscaba un hueco para salir a ver el Malecón, que creo que era su lugar preferido en el mundo.

-Pasó catorce años viviendo en La Habana junto al cantante. ¿Qué recuerdo guarda de aquella etapa?

- Fue una etapa muy linda. Yo llegué por asuntos de mi trabajo - que en realidad estaban relacionados con la emigración entre Galicia y Cuba -. Conocí a Pablo y dejé el mundo académico para vivir juntos. Fueron años de un importante crecimiento personal al lado de Pablo. De la figura pública que todos conocen pude comprobar el inmenso cariño y respeto que tantas generaciones latinoamericanas le tenían. Como persona destaco su inmensa generosidad y sensibilidad, sobre todo.

-¿Cómo fue acompañarlo en ese viaje como pareja y como compañera de vida?

-Realmente me siento afortunada de haber podido acompañarle todos esos años. Viví con un hombre excepcional tanto en el plano humano - que realmente como pareja es lo más determinante - y como en el artístico.

-¿Qué estima que hace especial e imperecedera la propuesta musical de Pablo Milanés?

-Creo que la propia no pretensión de ser imperecedera, la autenticidad de su música - con una poderosa influencia de la música tradicional cubana y otras músicas como la norteamericana, la brasileña, etcétera... - que supo trasladar a versos y acordes temas fundamentales del ser humano desde el ámbito social al más íntimo.

-Imagino que sería imposible que entre la amplia lista de temas escritos por Pablo eligiera solo uno. ¿Cuáles han constituido la banda sonora de su vida?

-Caramba, hay muchos. En realidad, y creo que nos pasa a muchos... he tenido etapas en las que me obsesionaba con un tema o un disco concreto. Adoro, por ejemplo, la musicalización de los versos de José Martí, la serie de tres discos: 'Años' en las que rescata a trovadores y músicas tradicionales cubanas, etcétera. Pablo fue también un gran gestor cultural, un consciente y respetuoso conservador del patrimonio que dio origen a trabajos como ése. Ese aspecto, además del compositor de tantas canciones, es el legado que me gustaría que perviviese de él. La conciencia de la importancia de la tradición, en su caso de la música cubana, y a la vez como desde esa singularidad se puede llegar a ser universal y Pablo llegó a ser un ícono en toda América Latina y España, por supuesto. Y en cuanto a otras canciones me encantan temas como 'Plegaria', 'Para mover su mundo', 'Ámame como soy' o 'Regalo', entre otras.

-¿Cómo vivió Pablo sus últimos años?

-Una enfermedad oncológica diagnosticada en 2017 fue la que provocó el cambio de residencia a Madrid. En Cuba no existía el tratamiento que le podía dar mejor calidad y mayor esperanza de vida. Y no lo dudó. Nuestros dos hijos mellizos tenían 9 años y había que apostar por la vida. Pablo demostró tener, en esas circunstancias, una voluntad férrea para seguir trabajando, componiendo y luchando contra una enfermedad que trataba de que quedase en un segundo plano. Tuvo mucha fortaleza en ese tiempo a la vez que una gran añoranza por su país.

-¿Cómo se seguía sintiendo y respirando como cubano cuando se trasladó a España para vivir?

-Pienso que ese fue uno de los trances - que tuvo muchos, sobre todo de salud - más duros que le tocó vivir. Pablo nunca se había planteado dejar Cuba, ni siquiera en los momentos en los que pudo estar en desacuerdo con los caminos que a nivel político fue tomando el gobierno en Cuba, él era revolucionario y cubano hasta la raíz.

-¿Qué era lo que más le dolía o le preocupaba en sus últimos tiempos?

-Le preocupaba su familia, le preocupaba Cuba, tenía una tristeza inmensa porque su país se hubiese paralizado, que pasara a ser un país dependiente, y porque muchos de los antiguos logros socioeconómicos se estaban degradando y no se planteaban desde dentro y con valentía escenarios diferentes para salvar a un país excepcional.

-¿Cómo ha vivido el concierto sanjuanero 'Canciones para Pablo'?

-Con mucha ilusión porque ésta siempre fue una tierra muy querida por Pablo. Que unas personas como Manuel González y Olga Cerpa tan cercanos a nosotros, pensaran en realizarle un homenaje aprovechando las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido un detalle memorable. Además, ha sido una bonita coincidencia que Haydée Milanés haya podido estar, lo que ha hecho aún más especial este concierto, así como la presencia de otro gran amigo de Pablo, Carlos Varela.