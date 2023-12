La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria celebra su Concierto Solidario de Navidad

El Cabildo de Gran Canaria y la Fundación DISA presentaron la undécima edición del Concierto Solidario de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre, a las 20.00 horas, en el auditorio alfredo Kraus. La recaudación irá a beneficio de la Fundación Canaria para el Tratamiento Integral de la Parálisis Cerebral Infantil (TIPCI).

El vicepresidente de la Fundación OFGC, Pedro Justo, resaltó la continuidad del Concierto de Navidad del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con Fundación DISA, lo que ha posibilitado haber llevado en los diez años anteriores a cabo una serie de proyectos con una recaudación que supera los 274.000 euros. Pedro Justo valoró la oportunidad de ayudar a la Fundación TIPCI (Fundación Canaria para el Tratamiento Integral de la Parálisis Cerebral Infantil) y su proyecto «Cuidando nuestro espacio», reforzando así el compromiso programa social de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y animó al público grancanario a contribuir en esta empresa solidaria.

Pedro Justo recordó una vez más la amplia participación en el proyecto de la Fundación OFGC, no solo con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, sino con los Coros Adulto, Infantil y Juvenil de la OFGC. Asimismo destacó que «contaremos con una magnífica directora, la británico-polaca Ewa Strusińska, que debuta al frente de la OFGC, y tres talentosos solistas jóvenes, los violonchelistas Aurora Fibla Tejadas y Luís Dias Canali y la percusionista Andrea Melián Alayón, visibilizando así una vez más el apoyo a los artistas canarios, que tienen la oportunidad de actuar junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, cumpliendo una de las líneas clave de la Fundación OFGC» y la idoneidad de un programa «muy adecuado a las fecha navideñas con música coral, sinfónica y villancicos, animado por un sentimiento de fraternidad».

Concluyó Pedro Justo su intervención mostrando su reconocimiento a las empresas e instituciones que contribuyen a la celebración de este concierto: la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Publicidad Atlantis, Audiomedia Canarias, Base&Network Impresión Digital, Canariasahora.com, Gráficas Juma, Impresiones Gran Canaria, Rapisarda Pianos, Floristería Grupo Telde y Transportes Grupo Luján.

Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, celebró la continuidad de esta colaboración que cumple 11 años de éxitos y magia: «cada año organizamos con muchísima ilusión este espectáculo de música y solidaridad, un concierto que, sin duda, ya está consolidado en el calendario navideño de Gran Canaria y que los espectadores esperan con ilusión, ya que les da la oportunidad no solo de colaborar, si no de conocer entidades sociales que trabajan día a día por mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad». Añadió que «Hemos demostrado que la OFGC, la Fundación DISA y el público incondicional somos la suma perfecta de energía, y este año no será menos a beneficio de TIPCI para la atención individualizada e integral de niños, jóvenes y adultos afectados por parálisis cerebral y/o afectaciones neurológicas».

Emma Rodríguez Herrera, secretaria del Patronato de la Fundación Canaria para el Tratamiento Integral de la Parálisis Cerebral Infantil (TIPCI), agradeció a la OFGC como a la Fundación DISA por haberles elegido como beneficiarios en este año en que se cumplen los 25 años de la Fundación TIPCI, una entidad fundada en 1998 con gran esfuerzo por parte de padres, familiares y amigos de niños afectados por parálisis cerebral y en los que se ha conseguido mantener los servicios gracias al respaldo de instituciones como Fundación DISA, instituciones públicas y la sociedad grancanaria en general. El objetivo principal actualmente, indicó Emma Rodríguez, es «adaptar las instalaciones donde prestamos los servicios para que sean plenamente accesibles y poder ampliar la capacidad de atención de quienes puedan necesitarnos».

Los detalles del concierto de Navidad

La directora Ewa Strusińska se pondrá al frente la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, los Coros Adulto, Infantil y Juvenil de la OFGC y tres talentosos solistas jóvenes, la violonchelista Aurora Fibla Tejadas, la percusionista Andrea Melián Alayón y el violonchelista Luís Dias Canali.

El programa nos permitirá disfrutar de una noche inolvidable de gran música coral y sinfónica, que se moverá a ritmo de vals y con el sentimiento de fraternidad de los más célebres villancicos del mundo y de las Islas.

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación DISA, refuerza su compromiso social en la undécima edición de su tradicional concierto solidario navideño, con un programa que vuelve a contar con los conjuntos sinfónico-corales de la OFGC y que da continuidad al proyecto de promoción de los jóvenes talentos canarios.

Las entradas tienen un precio general de 18 €, están disponibles en la web ofgrancanaria.com, taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós, y Sede de la OFGC.