La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria presenta 'Clásicos de cuento', un viaje musical para toda la familia El concierto busca una nueva narrativa en el formato clásico, prestando especial atención a los más pequeños, que podrán venir disfrazados de su personaje de cuentos favorito

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:03 Comenta Compartir

La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC) y la Fundación Auditorio y Teatro Las Palmas de Gran Canaria, presentan «Clásicos de cuento», un concierto especialmente diseñado para sumergir a toda la familia en una experiencia sonora mágica e inolvidable.

El evento tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. La cita se posiciona como una propuesta cultural ineludible para las familias que deseen compartir un viaje musical a través de grandes clásicos.

La presentación, que tuvo lugar en uno de los ensayos de la Orquesta, estuvo a cargo de David Crespo, director de la Orquesta Comunitaria, Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, y Tilman Kuttenkeuler, director de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

Un concierto para nuestro niño interior David Crespo cree que este concierto «está en consonancia directa con una parte esencial de la OCGC: comunicar y hacer llegar la música clásica a todos los públicos. Un concierto diseñado para conectar con nuestro niño interior, ese que nunca debe abandonarnos«.

Tilman Kuttenkeuler expresó su alegría por apoyar a la Orquesta Comunitaria «en un concierto que invita a reencontrarnos con la magia de los cuentos, acerca la música a todas las edades y refleja el espíritu abierto del Auditorio Alfredo Kraus.»

Sara Mateos, de la Fundación DISA, que mantiene desde sus inicios un firme compromiso con la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, resaltó el mérito de «una agrupación que en solo cuatro años ha crecido incorporando músicos vocacionales de todas las islas, difundiendo obras de compositores canarios y conquistando el cariño del público, además de cosechado prestigiosos premios regionales e internacionales. Sin duda, compartimos el objetivo de acercar la música y la cultura a todos los rincones del Archipiélago, impulsando producciones diseñadas para todos los públicos, como es este concierto

«Clásicos de cuentos» que une calidad artística y espíritu familiar. Por eso, estoy segura de que, una vez más, este concierto tendrá una espléndida acogida por parte de un público».

«Clásicos de cuento» trasciende la mera audición para convertirse en una vivencia inmersiva, pensada para cautivar a todas las edades y generar un espacio de disfrute compartido en torno a la música clásica. El concierto busca una nueva narrativa en el formato clásico, prestando especial atención a los más pequeños, que podrán venir disfrazados de su personaje de cuentos favorito. El espectáculo contará con la participación de la cuentacuentos Inmaculada Mirabal, quien guiará al público a través de las obras, tejiendo un hilo conductor que conecta las piezas musicales con el mundo de los cuentos. Este enfoque no solo facilita la audición, sino que la convierte en una experiencia totalmente memorable.

Estreno absoluto de una obra de Jesús Agomar

Bajo la dirección de David Crespo López, la Orquesta interpretará un repertorio atemporal que ya forma parte del subconsciente colectivo. Sonarán obras emblemáticas como Una noche en el monte pelado de Músorgski, Mi madre la oca de Ravel, Peer Gynt de Grieg y El lago de los cisnes de Chaikovski.

Uno de los puntos culminantes del programa será el estreno absoluto de la obra Érase..., una pieza encargada por la OCGC al reconocido compositor canario Jesús Agomar.

Agomar, con una destacada trayectoria, regresa al Auditorio Alfredo Kraus tras el éxito de su obra When The Stars Stop Shining, que la propia formación estrenó en 2022. Dicha pieza le valió una nominación a los prestigiosos Hollywood Music in Media Awards (HMMA) de Los Ángeles en 2023.

Formado en composición para cine y televisión en el Berklee College of Music, Agomar cuenta con múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Regional de Investigación Viera y Clavijo (2005) y varias nominaciones a los Premios Jerry Goldsmith y los HMMA.

Su participación reafirma el compromiso de la OCGC con la música de nueva creación y la promoción del talento canario.