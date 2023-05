El órgano del Alfredo Kraus convive este domingo con la trompa y la trompeta

Los conciertos de órgano son peculiares. Se trata de un instrumento majestuoso, por tamaño y volumen sonoro, cuyo encaje dentro de la música sinfónica no resulta sencilla. Por lo general, el del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria cuenta con su propio ciclo, donde los instrumentistas suelen tocarlo en solitario, generalmente en matinales dominicales. Este domingo, ese órgano comparte lugar con otros dos instrumentos de viento metal, la trompa y la trompeta.

El organista holandés Warner Fokkens protagoniza la velada denominada 'Organ&Brass II', a partir de las 19.00 horas, junto al trompa titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), José Zarzo, y al trompetista Sebastián Gil.

«El órgano convive en este concierto con dos instrumentos, como son la trompa y la trompeta, lo que dotará a las piezas de una tímbrica diferente. El público descubrirá una acústica diferente con unas piezas muy llamativas por el color y las texturas. Se verán las capacidades del órgano en un concierto diferente», avanza el trompetista Sebastián Gil, antiguo miembro también de la OFGC y director de la Gran Canaria Big Band.

Esta apuesta musical, según Gil, cuenta con «una amplia bibliografía», que se desarrolla fundamentalmente bajo un criterio común. «A partir del siglo XIX y XX hay mucho repertorio con órgano. Lo que se hace generalmente es quitarle una voz al órgano y esa pasa para los otros dos instrumentos, en este caso la trompa y la trompeta», explica el músico grancanario.

Para llevar a buen puerto esta propuesta, reconoce el trompetista, resulta fundamental «controlar muy bien los registros del órgano para que no elimine a los otros instrumentos». «Hay que tener en cuenta que el órgano del Auditorio Alfredo Kraus es muy poderoso, por lo que Warner Fokkens lleva unos cuantos días trabajando con él en solitario», añade el músico.

El holandés es uno de los órganistas más reputados del continente europeo y vuelve a protagonizar esta propuesta musical tras una primera entrega, también en el Alfredo Kraus, «que tuvo mucho éxito de público», señala el trompa José Zarzo.

«Es un antiguo compañero mío de estudios y un organista muy cotizado, que suele dar muchos conciertos en Holanda, Alemania y Bélgica. Es el titular de una iglesia en la Haya, la Abdijkerk de Loosduinen, que data del año 1250. Allí volveremos a repetir este concierto el 18 de febrero de 2024», avanza Zarzo.

El repertorio

'Organ&Brass II' combina piezas para órgano y trompeta, órgano y trompa, órgano y los dos instrumentos a la vez y órgano en solitario.

Arrancará, aún con la luz del día, con 'Trumpet Tune', de Purcell, que cobrará vida con el organista Warner Fokkens y el trompetista Sebastián Gil. Le seguirán: el 'Concerto del Signore Mech para órgano', de S.G.Walter; la 'Romanza op.36 para trompa y órgano', de Camille Saint-Saëns; la 'Plegaria de Santa Cecilia para trompeta y órgano', de J. Pons; la 'Marche triomphale para órgano', de J. Nieland; 'The beginning and the swing para órgano', de M. Schulz; el 'Rondo KV 447 para trompa y órgano', de Mozart; la 'Tocatta para órgano', de A. Clausman; 'Al pie de la cruz para trompeta y órgano', de P. Márquez; la 'Fantasía en Mi bemol mayor para órgano', de nuevo de Camille Saint-Saëns; y la 'Fantasía para órgano', de M.L.Takle.