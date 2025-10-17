La Oreja de Van Gogh olvida a Canarias en su esperada gira de regreso Tras el esperado anuncio del regreso de Amaia Montero, la banda vasca ha confirmado las primeras fechas de su vuelta a los escenarios | Por ahora, Canarias queda fuera del calendario

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia en la foto del anuncio de su regreso a los escenarios.

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 12:56

Hay melodías que se convierten en la banda sonora de los recuerdos más entrañables. Y hay voces que marcan a toda una generación, dejando una huella indeleble en el imaginario colectivo de un país.

Un año después de anunciar la salida de Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh durante más de una década, la banda vasca sorprendió este miércoles con una noticia cargada de nostalgia y emoción, el regreso de Amaia Montero a los escenarios como parte del grupo que la vio nacer musicalmente.

Siguiendo la estela del anuncio, el grupo confirmó este viernes, a través de sus redes sociales, las primeras fechas de su esperada gira de regreso. Sin embargo, la alegría se tornó en decepción para los seguidores canarios, ya que por ahora no hay conciertos programados en las islas.

Aun así, no todo está perdido. Tal como aclara el grupo en su web oficial, el calendario podría ampliarse en los próximos meses con nuevas confirmaciones. De hecho, las fechas actuales deja un hueco concidiendo con el Granca Live Fest 2026, el festival que se celebra cada año en el Estadio de Gran Canaria, lo que ha despertado las especulaciones de los fans más fieles sobre una posible visita.

Por ahora, cualquier hipótesis no deja de ser una ilusión sin confirmar. Las islas tendrán que esperar un poco más para volver a escuchar en directo todo lo que La Oreja de Van Gogh tiene que contar en uno de los regresos más esperados de la música española en 2026.