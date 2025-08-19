Olga Cerpa canta como invitada en el Festival Mundial del Bolero en México La grancanaria actuará el día 24 de agosto en el Teatro de la Ciudad de México Esperanza Iris, invitada por Rodrigo de la Cadena

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 22:50 Comenta Compartir

La solista grancanaria Olga Cerpa estará presente en el Festival Mundial del Bolero que se celebra en México, y ofrecerá dos conciertos en acústico con Mestisay en dos emblemáticos lugares de la capital y de la ciudad de Puebla, repitiendo por segunda vez en un año su presencia en aquel país.

Invitada por Rodrigo de la Cadena, un personaje fundamental en la revitalización del bolero en su país y en otros países latinoamericanos, Cerpa actuará en la 10ª edición del Festival Mundial del Bolero, que se celebra anualmente en el prestigioso Teatro de la Ciudad y que este año ocupa tres fechas en el calendario cultural capitalino.

La solista grancanaria, que actuará en la gala final, será la única representante en esta edición de este lado del Atlántico y será acompañada por la Orquesta mexicana del Bolero, formada por una veintena de profesores.

Antes de ese prestigioso evento se presentará el día 20 de agosto, esta vez con repertorio propio y acompañada por las guitarras de Hirahi Afonso y Manuel González, en el Foro del Tejedor; es este un acreditado espacio de conciertos situado en la Colonia Roma, habitual parada de cantautores y formaciones acústicas del ámbito de la canción popular en Ciudad de México. Al siguiente día, jueves, repite concierto en un referencial escenario cultural de la ciudad de Puebla, el Breve Espacio.

Además, durante su estadía en México, coordinada por Tomeguín producciones, cumplimentará una amplia ronda de entrevistas por algunos de los principales medios de difusión tales como TV Azteca, La Jornada, Canal 11, la B grande de México o Sale el sol. En su vuelta a casa, al combo canario y su cantante les esperan diversas actuaciones en el archipiélago y en noviembre próximo el inicio de la grabación del que será su nuevo disco que, en esta ocasión está previsto que sea grabado en Lisboa. Cerrarán el año con varias actuaciones en Colombia y la producción de su esperado Concierto de Año Nuevo en el Sur de Gran Canaria.