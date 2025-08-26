Olga Cerpa brilla en el Festival Internacional del Bolero de México La cantante grancanaria cantó en la gala final en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

La cantante grancanaria Olga Cerpa brilló en el Festival Internacional del Bolero de México. La gala final del prestigioso evento organizado en el histórico Teatro de la Ciudad por el músico y productor Rodrigo de la Cadena acogió con expectación la presentación de la cantante isleña en un espectáculo que reivindicó la solidez de un género musical con numerosos adeptos entre el público mexicano.

El evento, que celebraba su décima edición, se organiza desde sus inicios en un referente y clásico espacio escénico de la ciudad de México, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, situado en el centro del casco histórico de la capital y muy cerca de la plaza del Zócalo. Desde hace semanas se habían agotado las localidades para asistir a este encuentro artístico que, gracias al poder de convocatoria de su director, Rodrigo de la Cadena, invita a algunas de las voces más prestigiosas de la canción popular mexicana.

Fue el propio De la Cadena, acompañado por el presidente del Instituto del Bolero en México, quienes presentaron el concierto, que contó con el acompañamiento instrumental de casi una treintena de músicos. El ideólogo y gestor del Festival ha sido el catalizador de la candidatura conjunta que su país natal y Cuba han puesto en marcha para impulsar la candidatura del Bolero como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Olga compartió escenario con artistas mexicano de la talla de Rosy Arango, Imelda Miller –homenajeada por sus setenta años de carrera–, el tenor Fernando de la Mora o el propio Rodrigo de la Cadena.

Entre otros artistas de otras nacionalidades también participaría Roberto Moré, uno de los hijos del siempre recordado mito de la música cubana Benny Moré.