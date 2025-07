Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de julio 2025, 22:44 Compartir

El Kanka vuelve a subirse a un escenario canario, y lo hace con la naturalidad que lo caracteriza. No solo porque guarde una relación afectiva especial con el archipiélago, sino porque siente que aquí su música encuentra una conexión honesta. «Siempre he sentido que hay un carácter parecido al nuestro, una forma de vivir semejante», confiesa. Con los pies en la tierra y la mente en constante ebullición creativa, el artista andaluz desvela que su próximo disco traerá sorpresas... aunque aún no sea el momento de enseñarlas.

Aunque reconoce que tiene muchas canciones nuevas —algunas incluso ya grabadas—, prefiere mantener el misterio hasta el momento de su publicación. «Me gusta reservar esa sorpresa para cuando sale el disco», explica. Por eso, durante los conciertos, el repertorio apuesta más por lo conocido. Sin embargo, improvisación no falta. «El show está muy ensayado, pero siempre surgen cosas. Nos dejamos llevar por el momento», dice, destacando la complicidad con los seis músicos que lo acompañan sobre el escenario.

La preparación de sus directos también responde a una filosofía concreta. Ensayan espectáculos largos y luego adaptan el 'setlist' para festivales, con un equilibrio entre lo popular y lo personal. «Siempre intento que haya un poquito de todos los discos, y por supuesto me guardo alguna canción que me apetezca reivindicar», afirma.

La búsqueda de lo esencial lo ha llevado a cambiar su forma de componer. «Antes quería que cada verso fuera una genialidad. Ahora intento que la canción sea sencilla, pero que diga lo que tiene que decir». Para ilustrarlo, recurre a la cocina: «Ojalá mis canciones fueran como un buen salmorejo. Muy sencillo, pero delicioso».

El humor es otro de los pilares de su universo artístico. «Es lo que más consumo después de la música. Todo, si lleva humor, para mí es mejor», asegura. Lo considera no solo una herramienta creativa, sino vital: «Nos ayuda a no darnos tanta importancia y a sobrellevar las miserias de esta cosa extraña llamada vida». A los cómicos incluso les dedica una canción, 'Payaso', como homenaje a quienes —según él— «nos salvan la vida todos los días».

'Canela en drama': una canción que se convirtió en el himno de su carrera

El peso de las letras en la música actual: «En general, las letras tienden a quedarse en un punto muerto». Cree que muchas veces se descuidan, incluso en producciones audiovisuales donde las canciones ni siquiera se subtitulan. «Y pienso: coño, pero esa mujer está diciendo algo», exclama. Aun así, asegura que su caso es distinto: «A la gente le gusta mi música por lo que cuento».

Lo ejemplifica con 'Canela en drama', su canción más conocida. «Nunca pensé que llegaría tan lejos. Al principio la tocaba de las primeras en los conciertos, como una cancioncita con gracia... pero no le daba tanta importancia», recuerda. «Hoy, es ineludible en cada show».

Canciones dedicadas a su padre

En cuanto a las canciones más emotivas de su repertorio, menciona dos dedicadas a su padre: 'Tienes que saltar', compuesta tras el diagnóstico de Parkinson, y 'Zamba para mi padre', escrita durante sus últimos días en el hospital. «Me resulta imposible no emocionarme al cantarlas», admite.

Aunque no se impone una rutina estricta de composición, sí se obliga a mantenerse en contacto con lo que lo nutre: libros, canciones, guitarra. «No me pongo a componer todos los días, espero al chispazo. Pero cuando llega, suelo ser rápido», dice. Prefiere preservar la frescura antes que caer en la obsesión de pulirlo todo.

En cuanto a artistas con los que le gustaría colaborar, El Kanka menciona dos referentes dispares pero igual de esenciales para él: «Roberto Iniesta es como mi fetiche, Extremoduro ha sido mi banda de cabecera. Y Natalia Lafourcade me encanta por su energía y por lo que transmite», confiesa.

El público canario: «Siento que me entienden perfectamente»

Sobre el vínculo con el público canario apunta que «siento que me entienden perfectamente». Y no es solo cosa del escenario. En Las Palmas de Gran Canaria, además, le espera un grupo de amigos cercanos. «Gente con la que comparto mucho, con la que mantengo contacto recurrente», comenta con una sonrisa.

Sobre las etiquetas, es claro: «No me considero anticantautor, pero tampoco uno clásico. Creo que el concepto tiene que abrirse y sofisticarse». Y remata: «Paul McCartney o Natalia Lafourcade son cantautores. No tiene que ver con un estilo, sino con tener una visión personal sobre las canciones».

¿Y qué lo inspira?: «Nada que no esté cerca de cualquier ser humano, confiesa. El amor, la búsqueda de la libertad, de la felicidad... Son cosas que se manifiestan en lo cotidiano, pero al final todos queremos eso: querer, que nos quieran, ser felices, ser libres».

