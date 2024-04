«La OFGC me ha mostrado nuevas maneras de pensar algunas obras»

El norteamericano Leonard Slatkin, principal director invitado de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), protagoniza una estancia de dos semanas en la isla que se reflejará en dos conciertos de temporada en el Auditorio Alfredo Kraus. El primero será este viernes, a partir de las 20.00 horas, con piezas de los compositores norteamericanos Ives, Jeff Beal, Joan Tower y Gershwin. El 'Concierto para violín' de Tower se estrena en Europa durante este concierto en el que la también norteamericana Kelly Hall-Tompkins será la solista. El viernes, 12 de abril, Slatkin dirigirá dos piezas de compositores españoles, 'Triana', de Albéniz con una orquestación de Arbós, y 'Fantasía para un gentilhombre', de Joaquín Rodrigo con Rafael Aguirre como guitarrista solista. Se completa la noche con la 'Sinfonía nº5', de Shostakovich.

-¿Qué expectativas tiene de los dos conciertos que va a dirigir estas dos semanas al frente de la OFGC?

-Tenemos dos programas excelentes, cada uno de los cuales requiere mucha habilidad por parte de la orquesta. De mis visitas pasadas a la OFGC, espero que mantengamos una gran relación y que la creación musical sea de la más alta calidad. Los músicos siempre parecen comprometidos con las piezas y hemos desarrollado una forma muy concentrada y eficiente de trabajar juntos.

«Si las composiciones son buenas, disfruto de la música nueva, gran parte de mi carrera la he centrado en ellas»

-¿Qué nos puede avanzar del primer programa, con las obras de Charles Ivers, Jeff Beal, Joan Tower y Gershwin?

-Cuatro generaciones muy diferentes, cada una de las cuales habla de una parte diferente de la ética musical estadounidense. Ives nos divierte con su delicioso conjunto de variaciones. Jeff Beal, más conocido como compositor para televisión y cine, aporta el lirismo y la habilidad del compositor del siglo XXI. Joan Tower es probablemente la compositora estadounidense más destacada y esta obra se ha interpretado en numerosas ocasiones. El notable poema tonal de Gershwin, 'An American in Paris', es una oportunidad para que todos nos dejemos llevar por elementos de escritura sinfónica, así como toques de jazz y blues.

-El estreno europeo del 'Concierto para violín' de Jeff Beal es con la solista Kelly Hall-Tompkins, ¿qué cualidades destacaría de esta violinista?

-Kelly es una artista con múltiples talentos que se siente cómoda en muchos estilos musicales diferentes. Su inteligencia se muestra en este trabajo, que estrenamos juntos a principios de temporada. Es expresiva y virtuosa, con un fino sentido del drama y para comunicarse con el público. Estoy seguro de que todos disfrutarán de su actuación.

-¿Le gusta dirigir composiciones contemporáneas?

-Si las composiciones son buenas, ciertamente disfruto de la música contemporánea. Gran parte de mi carrera se ha centrado en obras nuevas, pero ahora que me acerco a los 80 años, son menos las que interpreto. Hay varios compositores contemporáneos que toco con bastante frecuencia y siempre estoy feliz de presentarlos a las nuevas audiencias.

-¿En qué momento se ha encontrado a la OFGC, en crecimiento con respecto al pasado año?

-La OFGC es una muy buena orquesta y está mejorando aún más bajo la dirección del maestro Chichon. Tienen suerte de contar con él y estoy muy contento de que haya decidido quedarse. Ahora las cuerdas tienen aún más profundidad y la combinación de los vientos es aún más impresionante que la última vez que la visité.

-¿Considera que su decisión de aceptar ser el principal director invitado ha sido acertada?

-Esta fue una de las decisiones más fáciles que he tomado. Con una excelente orquesta, gente estupenda, un clima maravilloso y una comida y un vino excepcionales, ¿qué más se puede pedir?

-¿Qué le queda por aportar a la OFGC y qué espera que la OFGC le siga aportando a usted?

-Buena pregunta. Espero aportar algo de repertorio nuevo a la orquesta, así como toda mi experiencia durante casi 60 años de carrera. La orquesta me ha mostrado nuevas maneras de pensar ciertos aspectos de algunas piezas, y no sólo de las españolas.

-¿Le gustaría extender más años su acuerdo con la OFGC?

-Me gusta estar aquí. Si la orquesta y el maestro Chichon están interesados en extender mi acuerdo, ciertamente es algo que consideraría seriamente. Pero a mi edad, aunque gozo de buena salud, tendremos que tener cuidado de no extenderme demasiado.

-El día 12, el concierto incluye dos piezas de compositores españoles, 'Triana' y 'Fantasía para un gentilhombre'. ¿Qué nos puede decir de las dos y del guitarrista Rafael Aguirre?

-Aportar un punto de vista americano a obras de compositores españoles debe resultar interesante para la orquesta y el público. Pero las dos obras que estoy dirigiendo han sido interpretadas desde hace tiempo por directores no españoles. Nos hemos convertido en una sociedad musical multinacional. Nunca he trabajado con Rafael Aguirre pero mis amigos me han dicho que es una maravilla.

-¿Cómo tiene previsto afrontar la 'Sinfonía nº5' de Shostakovich?

-Algunas personas consideran que esta obra es antiestalinista. Para mí, es simplemente la 'Sinfonía nº 5'. Dramático, sarcástico, triste y triunfante describen los movimientos, al menos la forma en que pienso sobre ellos. Con suerte, logramos un impacto poderoso en los oyentes.