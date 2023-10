La OFGC y Elina Garanca impulsan la zarzuela con dos entregas en concierto de 'Luisa Fernanda'

La zarzuela experimentará desde este viernes un salto exponencial a nivel internacional. La mezzosoprano letona Elina Garanca, considerada una de las mejores cantantes líricas del mundo, protagonizará la versión concierto de 'Luisa Fernanda', la popular pieza de Moreno Torroba, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), dirigida por su titular Karel Mark Chichon, a partir de las 20.00 horas, dentro de la temporada de abono de la formación insular en el Auditorio Alfredo Kraus del paseo de Las Canteras, y el miércoles, día 25 de octubre, también junto a la formación insular, en el Teatro Real de Madrid.

Esta iniciativa supone el estreno de la estrella letona en el coliseo madrileño y la primera vez que una cantante no hispana canta zarzuela, esta vez en versión concierto, sobre su escenario.

Garanca reconoce que el reto idiomático supone «tirarse a un mar de tiburones», a pesar de que habla un castellano fluido, pero también subraya que siempre le han gustado «las provocaciones».

La mezzo, que llega tras triunfar en verano con 'Parsifal' en el Festival de Bayreuth y con su Amneris de 'Aida' en Viena y Berlín, reconoce que a nivel vocal Luisa Fernanda no entraña para ella unas dificultades insalvables. «Después de todo lo que he cantado, no es lo más difícil. Pero sí que tiene sus cosas, sobre todo el ritmo textual, aunque después de Wagner y Verdi no es lo más estresante que canto. Haber cantado 'belcanto' me ayuda muchísimo», destaca una artista que considera «el dueto» que acometerá la parte más brillante y compleja que tendrá que llevar a buen puerto dentro de esta zarzuela de Moreno Torroba.

Chichon destaca que el concierto en el Real, que supone también el debut de la OFGC en ese recinto de la capital del Estado, ha generado «una gran expectación». «Las entradas se agotaron hace tiempo y hay tortas por conseguir entradas, a pesar de que esa misma noche toca en Madrid la Sinfónica de Londres, en el Auditorio Nacional, dirigida por Sir Antonio Pappano.

«Todo el reparto ha creado un ambiente constructivo e inspirado para estos dos conciertos», dijo el director británico -y marido de Elina Garanca-, a la vez que destacó el gran momento musical por el que atraviesa la OFGC.

Sin escenificar

El hecho de que esta 'Luisa Fernanda' no sea representada sino en versión concierto genera, según Chichon, que el espectador disfrute de su música y de las voces «sin las injerencias» de la parte escénica. «La OFGC tendrá que exhibir una mayor sensibilidad y graduar su sonido. Al no haber diálogos, hacemos solo música y se trata de una grandísima música. Para mí, 'Luisa Fernanda' es la gran zarzuela», añadió.

Elina Garanca, este miércoles, en la sede de la OFGC. Arcadio Suárez

La cantante Milagros Martín, que integra el elenco de esta producción, destacó que la participación de Elina Garanca, «una 'Top' internacional» supone un espaldarazo para este género musical español. «Para la zarzuela es una gran honor tener una embajadora como Elina. Su dicción es una gozada y puede ayudar al resurgir del género», puntualizó.

Garanca cree que los cantantes internacionales no se sumergen en las zarzuelas por temor a los pasajes «hablados», por una cuestión del idioma. Chichon apuntó que siempre se la ha tratrado como un género menor y que para sacar todas sus cualidades requiere «tiempo» en forma de semanas de ensayos, lo que dificulta su encaje en las agendas de las estrellas foráneas.

70 músicos y un elenco canario

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y de la Fundación de la OFGC, calificó como «un hito» este proyecto que supone la puesta de largo de la formación insular en el Teatro Real.

Hasta Madrid viajará una expedición compuesta por 70 músicos, además de los cantantes. Mañana, en el Auditorio Alfredo Kraus, el concierto se desarrolla con el coro de la OFGC, mientras que en Madrid lo hará el titular del recinto capitalino.

El elenco está encabezado, además de por Elina Garanca, por José Antonio López, María José Moreno e Ismael Jordi, junto a Milagros Martín, Quintín Bueno, Rocío Faus, Rajiv Cerezo, José Manuel Sobrino Alonso y tres cantantes canarios: Fernando Campero, David Barrera y Gabriel Álvarez.

«En Canarias hay grandes cantantes y es parte de mi obligación promocionar el talento joven. Soy consciente de lo que hay aquí, por eso hago audiciones todos los años. Sería un problema si en su propia tierra no se les apoyara. Estoy muy orgulloso del debut en el Real de los tres», expuso Chichon.