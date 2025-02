Nuria Fergó: «No imito a María Dolores Pradera, hago mías sus canciones sintiéndolas»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El legado de la cantante y actriz madrileña María Dolores Pradera ha revivido con el espectáculo musical 'Toda una vida', que protagoniza la artista Nuria Fergó y que aterriza este sábado, 15 de febrero, a las 19.00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

La cantante malagueña subraya que sobre el escenario «no imita» a María Dolores Pradera, legendaria artista a la que no tuvo la fortuna de conocer en persona. «Las canciones las he hecho mías sintiéndolas. Ella las cantaba así con su voz y personalidad porque las sentía. Cada canción las siento según lo que me transmiten las letras y la música para que salgan a mi manera», explica Nuria Fergó por teléfono.

La cantante nacida en Nerja en 1979 reconoce que afrontó este reto con «respeto», pero «sin miedo». «Es una responsabilidad, por supuesto, pero si le hubiese tenido miedo al proyecto, no me habría expuesto a hacerlo. No lo veo así por mi filosofía de vida. Soy muy polifacética, no me pongo barreras y cuando se habla de un homenaje, como es este caso, es un homenaje. No consiste en imitar a María Dolores Pradera, porque si fuera así, no habría aceptado hacer este espectáculo. Por eso, cuando me ofrecieron el proyecto lo vi como un regalo, uno más en mi carrera. Hacer mías esas canciones que ella hizo suyas ha sido un gran aprendizaje. Se trata de un nuevo repertorio, ya que algunas canciones no las conocía. Yo no sabía que María Dolores Pradera abarcaba un abanico tan amplio», subraya con admiración hacia quien fue denominada a nivel popular como «la gran señora de la canción».

A nivel vocal, Nuria Fergó reconoce que dar vida a las 27 canciones que integran 'Toda una vida' le ha costado «un poquito». «Sobre todo los tonos. Al querer hacer que el sonido musical fuera parecido al suyo, con el requinto y el contrabajo, vimos que mi tono es más agudo y que el suyo era más grave. Si lo hubiésemos subido todo hasta mi tono, habría quedado muy alto, por lo que he tenido que amoldarme y eso me lleva a no cantar con mis tonalidades habituales. Canto más grave y por eso algunos dicen que en este espectáculo canto para adentro. La voz sale más susurrada», avanza Fergó.

Nuria Fergó, durante este espectáculo.

María Dolores Pradera no solo cantaba. También daba vida a las canciones con su porte y su faceta como intérprete. En 'Toda una vida', Nuria Fergó tampoco se limita a cantar. «He hecho de actriz en varios proyectos de mi carera. Es algo que tengo innato. Me meto en el papel y algo sale y le llega a la gente. Si me he mantenido tanto tiempo es porque le llego a la gente. Siento lo que canto y lo que interpreto y por eso conecta con el público», reitera quien se define como «artista, porque ahí entra lo de cantante y actriz».

Durante este espectáculo, la cantante estará acompañada por una formación musical integrada por guitarra, requinto, contrabajo y percusión. «Son unos músicos increíbles», señala Nuria Fergó. Se le suman «proyecciones en pantallas y un juego de luces espectacular, que lo envuelve todo y genera una atmósfera especial», añade. «Es un plus. El artista tiene que ser capaz de llenar el escenario. Lo hago cuando doy recitales de piano y voz durante hora y media. Cuando se acompaña con una escenografía y un juego de luces como el que tiene este espectáculo, la actuación crece», puntualiza.

En el primer 'OT'

Nuria Fergó reconoce que en paralelo a 'Toda una vida' lleva tiempo preparando otros proyectos que serán realidad próximamente, a la vez que mantiene la ilusión intacta con la que entró en la primera edición de 'Operación Triunfo' (OT), en 2001. «Mantego la misma ilusión. Soy consciente de que en mi profesión nada es seguro y que siempre se está empezando. Eso te hace mantenerte vivo y con ganas de ver qué pasa con los nuevos proyectos», confiesa.

Nuria Fergó no reniega de su paso por 'OT'. «Fue un experimento y salió muy bien. El casting fue espectacular. Muchos de mis seguidores actuales vienen de ahí. Han visto mi trayectoria y siguen conmigo. Muchos se han aprendido las canciones de María Dolores Pradera y las cantan en este espectáculo», pone como ejemplo de una fidelidad que le genera tanto orgullo como admiración.