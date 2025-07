CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 1 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La cantante norteamericana Acantha Lang actúa este viernes dentro del Canarias People Fest, que se desarrolla en el Anexo del Estadio de Gran Canaria. Aterriza en este festival, que el sábado se repite en el Parking Palmetum, en Tenerife, para presentar en directo su primer disco, 'Beautiful Dreams'. La norteamericana canta a partir de las 16.00 horas, para abrir un festival en el que le siguen Los niños Jesús (16.40 horas), God Save The Queen (17.40), Rigoberta Bandini (19.40) y Manuel Carrasco (21.40 horas).

-Viene de Nueva Orleans, una ciudad reconocida por su rica herencia musical. ¿Cómo influyó el crecer allí en su pasión por la música soul y blues?

-Definitivamente. Crecer en Nueva Orleans jugó un papel muy importante en el desarrollo de mi pasión por el soul y el blues. La ciudad está llena de música; está en todas partes y profundamente arraigada en la cultura. Crecí escuchando increíble jazz y blues saliendo de los clubes en Bourbon Street y Frenchmen Street, desfiles con bandas de música, 'second lines', funerales de jazz... y tanta emoción cruda en la música que me rodeaba. En Nueva Orleans, la música es parte de la vida cotidiana. Aunque ahora vivo en Londres, el espíritu de Nueva Orleans sigue conmigo y continúa inspirando todo lo que creo.

-¿Podría compartir algunos de sus primeros recuerdos musicales o influencias que impulsaron su camino en el canto y la composición?

-Claro que sí. Algunos de mis primeros recuerdos musicales son de escuchar soul en la radio de parte de leyendas locales de Nueva Orleans, como la gran del gospel Mahalia Jackson, que es originaria de Nueva Orleans, y otros íconos como Fats Domino, Irma Thomas, los Neville Brothers y la familia Marsalis. También me inspiraron profundamente leyendas del blues como Koko Taylor y B.B. King. Y por supuesto, reinas del soul como Aretha Franklin y Gladys Knight también ayudaron a formarme como artista. Todas esas influencias me ayudaron a encontrar mi propia voz como cantante y compositora.

-Su sonido combina maravillosamente el soul tradicional con elementos contemporáneos. ¿Cómo describiría su estilo musical?

-¡Gracias! Describiría mi estilo musical como soul con raíces en el blues y basado en instrumentación real, desde ritmos funk y blues con garra hasta canciones más suaves y sentidas que se acercan al soul de cantautora. Siempre hay metales reales y una sección rítmica sólida, pero también espacio para la emoción y la narrativa. El blues es la base, y fue así como empecé en la música, cantando blues en Harlem, Nueva York. Mi sonido está profundamente inspirado por artistas como Bill Withers, Mavis Staples, Ann Peebles, Donny Hathaway, Aretha Franklin y Gladys Knight. Siempre estoy aprendiendo de su trabajo y llevo esa influencia conmigo cada vez que escribo o me presento en el escenario.

-¿Qué le motivó a mudarse de Nueva Orleans a Londres, y cómo ha impactado este cambio en su carrera y proceso creativo?

-Primero me mudé de Nueva Orleans a Nueva York, y fue allí donde realmente encontré mi voz como artista. Empecé a actuar en un club tipo 'supper club' llamado Harlem Grill, donde me acompañaban algunos de los mejores músicos de R&B de la ciudad, músicos que habían trabajado con leyendas como Prince, Chaka Khan y Angie Stone. Era una escena vibrante y artistas como Stevie Wonder y Alicia Keys pasaban por allí de vez en cuando. Creé un espectáculo semanal llamado 'Monday Night Blues', y después de una de mis presentaciones, alguien se me acercó para invitarme a unirme a The Box, un famoso cabaret en Manhattan, donde me convertí en la cantante principal y en la primera MC femenina. Cuando abrieron un club en el Reino Unido, me invitaron a venir a Londres para ayudar a lanzarlo. Una vez aquí, empecé a escribir canciones y conecté con compositores increíbles en la escena londinense. Eso realmente me ayudó a crecer como artista. A partir de ahí, formé mi propia banda y comencé a desarrollar mi sonido, una mezcla del funk al estilo Stax y Royal Studio con la crudeza y alma de Nueva Orleans. Mudarse a Londres me dio la libertad creativa para evolucionar y conectar con un público completamente nuevo. Terminó siendo un punto de inflexión muy importante en mi carrera.

-Su álbum debut, 'Beautiful Dreams', ha recibido el aplauso de la crítica. ¿Qué significado personal tiene este disco para usted?

-'Beautiful Dreams' tiene un gran significado personal para mí porque es mi álbum debut, el primer trabajo que realmente me presentó al mundo como artista. Tuve control creativo total, así que refleja quién soy y el tipo de música que quería compartir. Algunas de las canciones las escribí en Nueva York, otras en Londres, y juntas cuentan la historia de mi recorrido hasta ese momento. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón porque fue donde todo comenzó.

-Canciones como 'It's Gonna Be Alright' transmiten mensajes edificantes. ¿Enfoca la composición con temas o mensajes específicos en mente?

-A veces sí, especialmente cuando siento algo con mucha fuerza. Una canción como 'It's Gonna Be Alright' nació en un momento difícil, y quise poner algo esperanzador y positivo en el mundo, como un recordatorio para mí misma y para quien escuche que los tiempos duros no duran para siempre. Desde que la lancé, he recibido mensajes muy conmovedores de personas que me cuentan que les ha ayudado en momentos difíciles, o que la están usando en programas de apoyo para personas con adicciones. Eso significa mucho para mí, saber que una canción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. En general, mi proceso de composición puede empezar con cualquier cosa, ya sea un sentimiento, una línea de letra, un concepto, una melodía o algo que haya vivido recientemente. Por ejemplo, mi padre falleció hace poco y escribí una canción sobre esa experiencia que estará en mi segundo álbum. Siempre intento escribir desde un lugar real y honesto.

-¿Puede guiarnos a través de su proceso de composición? ¿Empieza con la letra, la melodía o con algo completamente diferente?

-Mi proceso de composición no siempre es el mismo. Depende mucho del momento. A veces comienza con una línea de letra o una frase que me viene de la nada. Otras veces empieza con una melodía, un ritmo o simplemente una emoción que no puedo quitarme de encima. Dejo que la emoción me guíe. A veces tarareo algo en mi teléfono o anoto una frase que se me ocurre mientras camino. Si he pasado por algo personal, como la reciente pérdida de mi padre, esa experiencia puede marcar la dirección de toda una canción. Trato de no forzarlo. Simplemente me mantengo abierta y dejo que la canción se revele por sí sola.

-Actualmente está trabajando en su segundo álbum. ¿Cómo está evolucionando el proceso creativo de este nuevo proyecto y qué pueden esperar los fans de la próxima gira?

-El proceso creativo de este segundo álbum se siente más enfocado e intencional. Con 'Beautiful Dreams', apenas estaba encontrando mi camino como artista. Ahora tengo una visión más clara de quién soy y lo que quiero decir. He estado escribiendo desde un lugar muy personal, basándome en todo lo que he vivido recientemente, incluyendo el amor, la pérdida, la resiliencia y el crecimiento. El sonido sigue teniendo esa base soul y blues, pero también me estoy desafiando creativamente y explorando nuevas texturas y ritmos.