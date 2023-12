El Niño de Elche: «Sigo puliendo la piedra filosofal del aprendizaje»

Junto a dos cantaores y un guitarrista y con el álbum de título grandilocuente 'Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte' bajo el brazo, se presenta en directo El Niño de Elche este viernes, 15 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana y repite al día siguiente, en el Teatro Leal de La Laguna.

A sus 38 años, Francisco Contreras Molina, conocido artísticamente como El Niño de Elche, ha consolidado una carrera con sello propio, donde la experimentación y el salto a terrenos inexplorados son una parte esencial de su seña de identidad. «Me gusta tantear, probar diferentes territorios porque me gusta entender», defiende por teléfono.

«Existen un sinfín de experiencias apasionantes. Tengo la suerte de que mi trabajo me permite ir probando. A veces, conlleva una cierta crisis personal, pero me resulta apasionante y lo entiendo como una parte de la vida y la muerte», subraya.

El Niño de Elche reconoce que su inquietud natural se debe a la «gratitud» que siente por todos los artistas que le han precedido. «Tener conocimiento siempre suma. No solo conocer lo anterior que se ha hecho en el flamenco, sino el serialismo, el barroco, el romanticismo, el folk, la música que se hace en la India... Todo viene bien, no solo para progresar como artista, sino para desplazarme y seguir en constante cambio y mutación», subraya.

Superar prejuicios

Tiene claro que uno de sus objetivos, tanto en este último disco como en los anteriores, consiste en «superar prejuicios». «Sé que con mis proyectos no suelo ganar adeptos. Prejuicios los tenemos todos y superarlos es lo más importante. Se trata de los miedos que siempre he tenido y que aún tengo presente. A veces soy incomprendido y en otras ocasiones soy incomprensivo con los que no me comprenden. Es parte de la escucha y la no escucha. Considero que lo importante es hacerse escuchar y tener paciencia. La esperanza tiene que ver con la espera. El sosiego y el saber se vienen acompañados con lo que uno cree. Por eso intento ser consecuente con las circunstancias y procuro no dejarme llevar por las tendencias pasajeras. Lo considero un motor y una batería frente a los que me entienden. Ante ellos procuro tener empatía y no beligerancia», defiende sin ambages.

El Niño de Elche. C7

En este sentido, el responsable de 'Memorial de cante en mis bodas de plata con el flamenco' (2021) apunta que tiene muy claro qué tipo de terreno nacional es por el que transita. «Soy muy consciente de lo que supone el territorio artístico español. Nunca me he hecho grandes ilusiones y no me he metido en terrenos demasiado pretenciosos. Sigo puliendo la piedra filosofal del aprendizaje», señala.

Exflamenco

Su último disco, 'Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte', se presenta como el canto de «un exflamenco», tal y como se ha autodefinido en más de una ocasión el propio artista. Pero el disco es muy flamenco. «Es una paradoja que tiene que ver con el tipo de juego que me gusta. El disco tiene mucho contenido flamenco, pero no se queda en el flamenco. Tomo distancia con respecto a lo que se toma habitualmente por flamenco. Reflexiono sobre ello, ante los que utilizan la palabra flamenco, se definen y se reflejan en ella. No me siento cercano, ni en lo político ni en lo estético. Ni por la forma de hacer ni por los espacios por los que transito», aclara. «Cuando hablo de exflamenco tiene que ver con mi arte. Hablo de mí, de mi proceso. Me he separado de ese mercado, no de esa música, como elemento industrial, mercantil y sociológico. Y ahí entran mis conocimientos del mundo y de toda la música que escucho», añade.

Para este trabajo discográfico volvió a contar con Raül Refree como productor, músico barcelonés junto al que toca en 'ecstasis' y que también ha estado detrás de 'Antología del cante flamenco heterodoxo'. «Llego al estudio con el concepto del disco muy avanzado. Nos juntamos un par de veces en el estudio para grabar, porque ya había realizado un trabajo personal previo», desvela sobre la gestación.

Afinar la escucha

Para el público que acuda este viernes y sábado, a sus conciertos en Vecindario y La Laguna, respectivamente, El Niño de Elche solo les pide una cosa: «Que afinen la escucha, no solo en mi concierto. Escuchar es un verbo a tener muy en cuenta».

Aclara que nunca «juzga a los públicos, porque son cambiantes y dubitativos». «Con cada proyecto cambio y eso me lleva a una experiencia diferente. A unos proyectos van 1.500 personas y a otros 300 o menos. He llegado a cantar para un japonés dormido durante dos horas. No tengo problemas», asegura entre risas.

Si la memoria no le traiciona, la última vez que pisó un escenario en Gran Canaria fue durante la celebración del festival Womad. «Me lo pasé muy bien, a pesar de que mi producto no es muy típico para ese tipo de festivales», señala.

Colaboradores de lujo

Angélica Liddell, Yerai Cortés, Rocío Molina y Rosalía han participado en varios temas de su disco 'Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte'. «Siempre busco que los que colaboren en mis discos tengan un peso conceptual», puntualiza. A la cantante del éxito mundial 'Motomami' la conoce desde hace años y ya había colaborado con ella con anterioridad.

«Pensamos que su voz estuviera en un disco sobre la muerte y resurrección del flamenco. Ella lo ha hecho también, pero desde otra perspectiva a la mía. Su voz angelical es lo que necesitábamos y en cuanto se lo propuse se apuntó rápido, al igual que los demás artistas», asegura este polifacético músico que está escribiendo un libro que tiene previsto publicar en 2025, trabaja en el disco con el que cerrará su trilogía sobre el flamenco y estará sobre el escenario en un 'Poeta en Nueva York' en el Teatro Español, según adelanta.