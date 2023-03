Nena Daconte: «Se debería hablar de la salud mental como de cualquier enfermedad del cuerpo»

Echó el freno. Miró hacia su interior. Se sentó delante del ordenador y comenzó a poner las cosas en su sitio para salir del bache. Esta experiencia, más que recomendable en algún momento de la vida, es la que relata Nena Daconte, nombre artístico de la cantante y compositora Mai Meneses, en su libro 'Tenía tanto que darte' (Plaza&Janés), que este martes presenta en el Rincón Plácido Fleitas de Telde. El miércoles hace lo propio en el Centro Cultural Asabanos, en la capital herreña de Valverde, y concluye esta mini-gira de presentaciones el jueves, en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas. Los tres actos comienzan a las 20.00 horas.

En este volumen, Nena Daconte habla en primera persona de los problemas mentales padecidos y que se dispararon una vez que el éxito musical llamó con fuerza a su puerta. « El libro lo escribí a modo de terapia, para poner un poco de orden en mis ideas y para saber de dónde vengo y hacia dónde voy. La decisión de publicarlo no fue fácil, porque es un libro muy honesto, íntimo y donde cuento cosas que nunca había contado. Me atreví porque me subí a la ola de gente como Ángel Martín y Dani Martín, que hablan abiertamente de problemas de salud mental», confiesa.

Desde su punto de vista, ese paso al frente logra que «la gente se sienta menos sola, que se eliminen los tabúes y que se pueda hablar de la salud mental igual que se hace de la diabetes o de otras enfermedades del cuerpo».

Señala sin ambages el origen de las barreras que impiden que los problemas mentales estén normalizados en la sociedad contemporánea y que se aborden en público como el resto de dolencias. « Los reparos a la hora de hablar de la salud mental tienen su origen en el miedo. Las cosas que desconocemos nos dan miedo. Cuanto más se hable sobre determinadas cuestiones, estás serán más cercanas y se acabará con esos temores», subraya.

Una experiencia terapéutica

En abril de 2021, la cantante se sentó delante de ordenador y dio rienda suelta sobre el folio en blanco a sus terrores. «Estuve un mes escribiendo del tirón y fue una forma de sacar hacia fuera partes de mi vida que llevaba mucho tiempo ocultando. Escribir el libro ha sido liberador», puntualiza Nena Daconte.

Tiró de su hermano, que ha escrito varias novelas, como crítico principal para prepararse para lo que vendría después. «Le enseñaba los manuscritos y le pedía que lo criticara absolutamente todo, porque es lo que pasaría una vez que se publicara. Me ayudó a dar el paso definitivo a publicar el libro, porque me corrigió algunos pasajes, pero me dijo desde un principio que estaba súper bien», recuerda.

No fue la única persona clave antes de dar el paso a publicar estas reflexiones tan personales. « El padre de mis hijos, que era el más importante para mí para decidir si publicaba o no, me apoyó en todo momento. Al final fue fácil, porque la familia siempre estuvo unida», confiesa. De ahí que en ese ámbito 'Tenía tanto que darte' no generase grandes sustos. «La gente que me conocía más no se sorprendió. Los que tenían una imagen desde fuera sí que se sorprendieron un poco», dice.

La canción que da título al libro

Tituló el libro como una de sus canciones. Una decisión primigenia en el proyecto. «Es un condicional que significa mucho para mí. La canción significa todo el amor que tenía que haberte dado y en el libro cuento mi vida. Todo lo que podía haber dado, todo el amor que habría dado si no hubiese estado metida en un hoyo», defiende por teléfono con la maleta preparada para viajar al archipiélago canario.

El recibimiento del libro ha sido «muy bueno, no he tenido muchos 'haters' [odiadores en las redes sociales]», apunta entre risas. «En las firmas de libros la gente se acerca y me da las gracias por haber sido valiente y por contar algo que le puede pasar a mucha gente. Hoy en día no hay casi nadie que no haya pasado un periodo de cierta depresión y ansiedad. Son cosas a las que nos tenemos que acostumbrar en primera persona y también a que le sucedan a las personas que tenemos al lado. Los acompañantes aparecen reflejados en el libro y son importantes en todos los temas de salud mental. En la salud en general también, porque les toca asumir una parte muy ingrata», defiende.