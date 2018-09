«Necesito cantar temas con mensaje»

«Yo soy la misma, pero es verdad que hay mucha gente que parece que me ha conocido a lo largo de este año. Me adapto a la nueva situación. Ojalá todo vaya a más, pueda vivir de esto toda la vida y contar con más gente a mi alrededor trabajando por este proyecto. Trabajo igual y lo único que puedo hacer es agradecer la nueva situación y seguir esforzándome para que esto no pare», apunta Rozalén por teléfono desde su casa, en un pueblo de las afueras de Madrid.

«Mi vida ha cambiado. Noto que mi cara es conocida, que la gente cuchichea cuando me ve y me señalan, pero vivo en un pueblecito muy tranquila. Eso sí, la gente se me acerca más, pero con mucho respeto», apunta esta artista que forma parte del Gran Canaria Sum Festival, que se desarrolla el próximo 29 de septiembre, en Infecar, en la capital grancanaria.

La autora del exitoso álbum Cuando el río suena...(2017) reconoce que la experiencia es un grado, aunque la evolución y la fama no implica que renuncie a su esencia. «Cada vez se tienen más tablas sobre el escenario. Son tantos y tantos los conciertos en los que te pasa de todo... Aprendes, te haces más fuerte y la voz me aguanta más que nunca, también porque me cuido más. Pero la esencia, la raíz, se mantiene», explica.

Una parte fundamental de la esencia de la autora de temas como Puerta violeta o Girasoles radica en su compromiso con sus ideas políticas y sociales.

«En mis discos no pueden faltar las canciones con mensaje. Es como me sale componer. Es lo que me pide el cuerpo, lo necesito. Además, es una de las cosas que más admiro de otros artistas, ver cómo se mojan y se comprometen. Vengo de la psicología social y en mis canciones se plasma también esa vocación. Es algo que no puedo evitar y es una opción de vida. Eso no implica que incluya también canciones con otro cariz. Se pueden cantar cosas con un estribillo de reguetón pero a la vez con un mensaje positivo, como sucede con Girasoles», señala.

Uno de los más recientes ejemplos se encuentra en su canción Justo, inspirada en la historia de su tío-abuelo del mismo nombre que falleció durante la Guerra Civil y cuyo cuerpo fue localizado recientemente. «La cantaré en Las Palmas porque se ha convertido en una canción que cantaré toda la vida. Me da más alegrías que tristezas, aunque es cierto que me ha caído una gorda, a pesar de que solo canto que se ha encontrado a un desaparecido. ¡Ya ves tú! La mayoría de la gente la ha aceptado con humanidad, pero me ha sorprendido que haya gente que no se alegre del hallazgo y me diga: Deja los muertos en paz. Quizás lo dicen porque esos muertos no son de su familia. Creo que no es remover las heridas, sino sanarlas. Me parece brutal que en este país no se pueda hablar de esto, solo les deseo a esas personas que no pasen por una cosa similar a la que ha vivido mi familia», apunta la artista.

Su respuesta da pie a que se le cuestione sobre la polémica desatada en torno al Valle de los Caídos y la exhumación de los restos mortales de Franco. «Te puedes imaginar cuál es mi respuesta. Es de cajón que no exista un lugar donde se puedan hacer ofrendas a un dictador. En otros países sería una locura», señala la joven cantante.

Reconoce que, a pesar de estar inmersa en una gira de conciertos, la composición de nuevos temas está muy presente en su día a día. «No puedo parar de componer. Tengo adicción al trabajo y para mí es una vía de escape. El próximo año comenzaré a grabar nuevos temas».

Rozalén se presenta en el Gran Canaria Sum Festival con su banda, su inseparable Beatriz Romero y con muchas ganas de fiesta. «La diferencia con otros conciertos míos es que se desarrolla dentro de un festival y ahí nos ponemos todos un poco más bailongos, optamos por los temas más moviditos y que más espera la gente. Será un concierto muy divertido», apunta.

La cantante y compositora albaceteña está radiante por tener la oportunidad de volver a Canarias gracias a este evento.

«Me da mucha alegría ir a Canarias, porque, además de ser un paraíso, es uno de los primeros sitios en los que me abrieron las puertas. Cuando necesito desconectar y recuperarme física y anímicamente me escapo unos días a esas maravillosas islas», comenta esta artista que ha grabado el tema Las gafas de Lennon dentro de las celebraciones del aniversario de Golosinas, del tinerfeño Pedro Guerra. «Es uno de los discos más míticos del maestro Pedro Guerra y poder cantar ese tema con él ha sido un regalazo. Estoy deseando poder cantarla en directo junto a él», comenta.

a igualdad entre sexos así como la defensa y la protección de la mujer ante la violencia machista son aspectos esenciales del pensamiento y de buena parte de las composiciones de Rozalén. «Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar/ Hay un monstruo gris en la cocina/ Que lo rompe todo/ Que no para de gritar. /Tengo una mano en el cuello/ que con sutileza me impide respirar/ una venda me tapa los ojos /puedo oler el miedo y se acerca», canta al comienzo de Puerta violeta, uno de sus temas icónicos en este terreno.

Cuando se le cuestiona sobre si en España se ha avanzado algo tras las multitudinarias movilizaciones feministas del pasado mes de marzo, Rozalén reconoce que, al menos, «algo ha pasado», porque, apunta, «al menos se habla del tema y parece que el concepto de feminismo ha dejado de asustar, porque ya se conoce de dónde viene».

«Es emocionante ver cómo tanta gente salió a la calle para pedir algo tan normal como es la igualdad. Pero también es cierto que aún pasan cosas como la de La Manada y siguen muriendo mujeres cada día... Habrá que seguir luchando, porque siguen matándolas a montones. Hay muchísimas víctimas y tiene que existir una protección hacia ellas», pide por teléfono.

Rozalén reconoce que en la música los hombres marcan el paso. «La mayoría de los artistas son hombres. Sin ir más lejos, en el Gran Canaria Sum Festival soy la única mujer. También es cierto que los festivales se están esforzando para incluir a más mujeres. Incluso, ya hay algunos compuestos solo por artistas femeninas. Llegará un momento, espero, en el que solo se elija por el talento porque se ha logrado una igualdad total», comenta.

La organización del Gran Canaria Sum Festival ha dado a conocer los horarios definitivos del festival. A las 18.00 horas, el grupo canario Conducta Cero inaugura las actuaciones, en el escenario Mazda Canarias.

Una hora después, tocará en el otro escenario el grupo Funambulista, que lidera el murciano Diego Cantero. A las 20.00 horas, comenzará la actuación La habitación Roja, con su cantante Jorge Martí al frente, una vez superados los problemas de salud que le llevaron a suspender la gira de la pasada primavera.

Los ritmos bailables y divertidos de los gallegos Novedades Carminha se adueñan del escenario a partir de las 21.00 horas, mientras que una hora después tocará la veterana banda Sidonie, que lidera Mar Ros.

Rozalén (23.00 horas) y la banda Elefantes (24.00 horas), cn Shuarma al frente, tocan antes de que Izal, uno de los grupos del momento en la escena independiente nacional, comenzará a tocar a las 01.00 horas. Las Nancy Rubias de Mario Vaquerizo cierra a partir de las 02.30 horas.