Nancy Fabiola Herrera: «La música de los cabarets reivindicaba la tolerancia y la libertad»

La mezzosoprano grancanaria Nancy Fabiola Herrera protagoniza este sábado «un viaje musical» a los cabarets de los años 20 y 30 que, en contra de lo que parece no está tan lejos de la vertiente lírica por la que transita habitualmente.

« Son canciones que no están tan lejos de la voz lírica. La gran mayoría son de compositores clásicos que tenían este lado digamos que más amable, con música para clubes y con formas más desenfadadas. Algunos cambiaban sus nombres para estas pequeñas debilidades musicales, que también les permitían ganar un dinero extra», apunta la artista sobre 'Noches de cabaret', que arrancará a las 20.30 horas en la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus.

El espacio, reconoce, no es baladí para que este repertorio llegue a buen puerto. «No es para salas grandes porque se perdería su carácter íntimo. Entre las canciones hablo, cuento anécdotas que ayudan a llevar al público por el viaje que proponemos. Es un música que resulta más cercana en un ambiente más íntimo», asegura sobre la velada que protagoniza junto al pianista estadounidense Mac McClure.

Este formato, asume, requiere de una cantante que también sea actriz. «La interpretación es importante en este género. La parte actoral es fundamental porque se trata de un género que tiene mucha picardía y doble sentido en las canciones. Es necesario jugar con todo eso para que funcione», comenta.

«A Mac McClure, con el que trabajo desde hace mucho, y a mí siempre nos han gustado estas canciones. Yo conocía algunas y tras investigar hemos encontrado muchas más, tras lo que hicimos una selección. El concierto tiene una primera parte con piezas del movimiento del cabaret de los años 20 y 30 en Europa, sobre todo en Alemania y Francia, con todo ese espíritu de Marlene Dietrich, Josephine Baker y, aunque vino después pero es heredera de todo aquello, Édith Piaf. También incluimos temas de los años dorados de Hollywood. Después pensé en la correspondencia latina de aquella época, donde hay una música maravillosa de compositores como Lecuona y Zamacois, entre otros. Terminamos con el tango, que es el género que se escuchaba en los cafetines y cabarets de los países del Río de la Plata», avanza la artista nacida en Venezuela sobre una velada para la que quedan muy pocas entradas por vender.

Nancy Fabiola Herrera subraya que es un repertorio «que entra muy bien» y que cautivará en la misma medida a los espectadores que lo conocen como a los que no. «Pienso que a los conciertos hay que ir abierto, no con el intelecto sino con el corazón. Es un programa que entra muy bien porque es muy bonito. Además, se pasa por todos los estados de ánimo, desde la tristeza, al humor, la nostalgia, la alegría... Es un viaje por diferentes emociones con unas canciones de una época en la que se rompieron muchos moldes. Fue una época en la que el lema era la libertad y la tolerancia a todos los niveles. Se acababa con un mundo encorsetado hasta ese momento», defiende.

Una forma de entender la vida, reconoce, que ha desaparecido en gran medida en la actualidad. «Se hablaba de tolerancia. Es el gran problema de hoy en día. No hay tolerancia ni capacidad de poder debatir un tema respetando la opinión del otro sin querer imponer la propia. Aquella época quiso romper con eso para que la gente se expresara de manera abierta, sin tapujos y sin pretensiones, siendo más directos. Se reivindicaba la tolerancia y la libertad sin apabullar o pisar a los demás. Se hablaba de las debilidades del ser humano y de aquellas cosas que antes no se atrevían a decir en público. Cosas humanas que se vivían en silencio. El mensaje es que hay que aprender a vivir y disfrutar de cada momento, incluso cuando se está más nostálgico, porque hay que saborear del disfrute de lo vivido hasta ese momento», dice. « Hoy hay una involución pero soy de la idea de que todo es cíclico y espero que este periodo pase pronto. Porque así no vamos por el mejor camino», añade.