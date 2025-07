«La música no necesita justificar nada porque habla muy bien entre líneas»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 15 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El director de la Banda de la Sociedad Musical de Ingenio y de su Escuela de Música desde 2013, compositor y productor, José Buceta, interviene este martes, a las 20.30 horas, en el Campus de Etnografía y Folclore de Ingenio el día 15 de julio, con una conferencia titulada 'La música como herramienta de transformación colectiva'.

El maestro gallego, que llegó a Ingenio hace quince años, tardó poco tiempo en percatarse del potencial cultural y cohesionador que la Agrupación Coros y Danzas y la misma Sociedad Musical Villa de Ingenio constituía para la sociedad del citado municipio. Por eso adelanta que hablará «no desde la teoría, sino desde lo que he comprobado: personas que cambian, vínculos que se crean, espacios que cobran sentido gracias a la música. No es magia. Es estructura, emoción y compromiso. Y funciona», explica.

En el contexto del conjunto que dirige en Ingenio se ha dado cuenta de que la música «no es un producto, sino una forma de vida compartida».

Las bandas de música estima que «enseñan y conectan formando parte de la identidad de un pueblo. Son y generan tejido social», añade.

Para el municipio de Ingenio su Sociedad Musical «es toda una seña de identidad. La SMVI ha estado presente en momentos clave del municipio, ha formado a generaciones y ha creado vínculos profundos entre personas. No es solo una banda: es memoria, es presente y es comunidad. Pregúntale a cualquier persona de Ingenio y seguro que tiene una historia ligada a ella», afirma Buceta.

Un canal verdadero

El auténtico poder de la música radica según el maestro en que se articula como «un canal de comunicación directo y verdadero. No necesita justificar nada: es lo que es y tiene la capacidad de hablar muy bien entre líneas».

Ha visto la transformación que han experimentado personas con la música. «Hablo de jóvenes que llegaron a la banda con inseguridad y encontraron ahí un sitio donde crecer. Gente que se vinculó al pueblo gracias a la música. Incluso en momentos difíciles —como cuando todo se paró por la pandemia— seguir haciendo música, aunque fuera a distancia, nos sostuvo. No son teorías, son personas concretas que hoy son distintas gracias al influjo de la música».

No desea hablar de géneros, del reguetón y algunas de sus letras explosivas y conflictivas, porque «más que el género, importa el mensaje. Hay letras vacías en todos los estilos. El problema no es el reguetón, ni el rock, ni el pop: es qué queremos contar con las propuestas. No se trata de censurar, sino de tener criterio. Y de enseñar a la gente a escuchar con cabeza, no solo con el ritmo».

«La música se fragua como una relación. A veces es algo esporádico: una canción que te acompaña un tiempo y luego se va. Otras veces se queda para siempre. Desde muy pequeños ya hay conexión, pero a partir de los 8 o 9 años se empieza a elegir, a construir un gusto propio. Ahí es cuando empieza realmente ese vínculo», concluye José Buceta.