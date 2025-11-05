La música es capaz de sanar y tiende la mano El Auditorio Alfredo Kraus estrena este mes el proyecto 'Te toca- Moving Concerts', que aúna música, danza y neurociencia

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

La música tiene un efecto real en el cerebro. No es una leyenda ni un cliché. Está demostrado científicamente que tiene la capacidad de sanar y ayudar física y mentalmente a los seres humanos. Así lo asegura Ayoze González, jefe de Servicio de Neurología y Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, uno de los integrantes del equipo multidisciplinar que participa en la puesta en marcha del proyecto 'Te toca-Moving Concerts' que arranca este mes con una serie de talleres previos y un concierto final en marzo de 2026, a cargo de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus.

El objetivo es claro. Romper barreras, sobre todo mentales, que alejan del disfrute y de las cualidades curativas de la música a personas mayores, autistas, con enfermedades como el parkinson, la demencia, el alzhéimer y con otras dolencias físicas y psíquicas, avanzó en la mañana de este miércoles la canaria Clara Marrero, impulsora de este proyecto novedoso en las islas y que germinó mientras trabajaba en Berlín junto a algunas de las orquestas sinfónicas de referencia del panorama musical clásico germano.

El próximo 11 de noviembre, en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus se celebra el primero de los talles de 'Te toca-Moving Concerts' junto a la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, destinado a los familiares de las personas que integran los colectivos a los que se dirige esta iniciativa musical y social y a los profesionales que habitualmente les facilitan su vida o gestionan sus tratamientos médicos.

El 31 de enero, el 1, 21 y 22 de febrero, y el 12 y 13 de marzo se celebrarán los talleres en los que los músicos de esta formación que dirige David Crespo, junto al coreógrafo y artista mediador Andrew Greenwood, abordarán el repertorio del concierto del 15 de marzo en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus con el público al que va destinado este proyecto musical, social y terapéutico.

'Te toca-Moving Concert' no distingue entre distintos tipos de público. Solo abre las puertas a aquellos que, por circunstancias físicas, médicas o sociales se sienten ajenos a las programaciones musicales en directo.

«Las artes no curan, pero pueden ayudar a sanar». Esta es una de las conclusiones del informe que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud en 2019 y que Clara Marrero reconoce que reafirmó su voluntad de poner en marcha esta iniciativa junto a Andrew Greenwood.

Mientras trabajaba en Alemania con orquestas sinfónicas profesionales, esta grancanaria vio que «el público cada vez era más reducido y especializado», salvo cuando el recital lo protagonizaba algún «rostro conocido». El confinamiento por la pandemia de la covid-19, que en el gigante centroeuropeo se extendió durante dos años para las actividades lúdico-culturales, potenció su idea de abrir la música clásica «a la riqueza de la diversidad» social contemporánea, sin rangos de edades, etiquetas, capacidades y culturas de procedencia como barreras a superar. Y convencida, además, de un poder terapéutico que en algunos países ya ha comenzado a formar parte de los tratamientos médicos. «En Reino Unido, prescribir arte se ha establecido como una necesidad», subraya.

Apoyo decidido

Tilman Kuttenkeler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, reconoce que no dudó ni un instante en que el recinto del paseo de Las Canteras se adhiera a esta iniciativa que arranca en esta temporada con voluntad de continuidad en las siguientes.

Subraya que no se trata de un proyecto de «integración» siempre y cuando se entienda este término desde una perspectiva de superioridad hacia las personas que, por los motivos que sean, no disfrutan habitualmente de la música. De ahí que en el concierto final de esta primera entrega disfruten del espectáculo junto al resto de espectadores, ya que es una velada abierta al público. La diferencia estará sobre el escenario, con la presencia del coreógrafo y artista mediador Andrew Greenwood, que con su cuerpo guiará a quienes lo necesiten.

David Crespo señala que proyectos como este «benefician» tanto al público como a los intérpretes y ponen de manifiesto «el poder de la música» para generar «belleza, que es la salvación, como se pudo comprobar durante la pandemia».

Reconoce que los talleres que se avecinan son un reto para los integrantes de la Orquesta Comunitaria y un «preámbulo» del concierto del 15 marzo, en el que abordarán el 'Concierto para piano n.⁰ 2' de Rachmaninov, junto al canario Isaac Martínez Mederos, y 'Héroes', una obra del canario Óscar García que ha compuesto expresamente para este proyecto en colaboración con Andrew Greenwood.

Fijados a los recuerdos

Durante las sesiones del proyecto 'Moving Concerts' que se han llevado a cabo antes de aterrizar en Gran Canaria, sus responsables han comprobado cómo personas con demencia o alzhéimer de repente comenzaban a llorar en los talleres y los conciertos al escuchar la música o los que tenían dolencias psicomotrices recuperaban por momentos una movilidad que parecía perdida.

El neurólogo grancanario Ayoze González, que se ha incorporado al proyecto en cuanto se lo planteó Clara Marrero, asegura que se trata de reacciones que no son casuales, existe una base científica que valida el poder sanador de la música. «Lo que aprendimos en el pasado mediante la emoción se fija más en los recuerdos», explica.

«La música y la danza acompañan al ser humano desde el principio, antes de que apareciera el lenguaje. Su efecto es real en el cerebro, activan zonas que están relacionadas directamente con los recuerdos o el movimiento. Existen datos científicos al respecto desde culturas milenarias, la neurociencia moderna lo único que ha hecho es reafirmarlos», subraya.

El jefe de Servicio de Neurología y Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín asegura que proyectos como 'Moving Concerts' ponen de manifiesto «la necesidad de que los profesionales sanitarios nos abramos a la sociedad».

'Moving Concerts', con la canaria Clara Marrero a la cabeza, ha logrado distintos reconocimientos en Alemania por su labor social para acercar el arte a todas las personas.

Antes de embarcarse en este proyecto, Marrero fue directora gerente de la Staatskapelle Berlín junto al director musical y pianista Daniel Barenboim. En la Sinfónica de la Radio de Berlín impulsó proyectos como 'Konzert Für Alle' (Conciertos para todos).