Mousikê trae el rock progresivo instrumental de Juanpa Mejía

Mousikê arranca las celebraciones de su 15º aniversario con una nueva entrega de clases magistrales y estrenando un ciclo de conciertos didácticos. Así, da continuidad a su trayectoria pedagógica que pone el foco en las músicas modernas y programa tres citas -días 20, 21 y 22 de febrero- con un destacado exponente del rock progresivo instrumental de la escena española como es el guitarrista y compositor Juanpa Mejía.

Juanpa Mejía es un músico y compositor español graduado en interpretación de jazz y música contemporánea en la Dublin City University especializado en rock progresivo instrumental, como señalamos. En su prolífica trayectoria, tras tocar en diversas bandas, inició una carrera en solitario en la que la guitarra narra historias que fusionan sus diversas influencias musicales.

Su primer EP fue lanzado en 2019, seguido de numerosos sencillos para, finalmente, publicar su primer álbum 'The Last Shred of Hope'.

Su música cuenta con la colaboración de grandes artistas como Nick Johnston, Javier Sánchez, Shawn Tubbs o Valeriy Stepanov. Además, es músico de sesión y de directo, lo que lo ha llevado a trabajar con artistas como Cali & El Dandee, Morochos o Recycled J.

Ahora, invitado por Mousikê, serán los escenarios del Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria el jueves 20 de febrero; el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona de Tenerife el día 21; y el exconvento de Santo Domingo de La Laguna ya el sábado día 22, desde los que el artista compartirá sus conocimientos.

Para la primera cita el formato elegido será el de concierto didáctico en el que a través de la presentación de su álbum 'The Last Shred of Hope' y su fusión de estilos, compartirá sus conocimientos acerca de cómo desarrollar un lenguaje musical propio mediante la exploración de la armonía y el ritmo. Dos elementos fundamentales de la música que proporcionan la estructura básica de cualquier composición.