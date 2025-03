El Monopol Music Festival amplía su oferta

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de marzo 2025, 17:01 Comenta Compartir

El Monopol Music Festival (MMF), cuya undécima edición se celebra del 2 al 6 de abril próximos en distintos espacios de Las Palmas de Gran Canaria, amplía su oferta de música en directo y de documentales y da un salto cualitativo en su programación manteniéndose fiel a su línea de descubrir artistas, propuestas sonoras y audiovisuales y contenidos lejos de los circuitos habituales.

En este 2025 el MMF mantiene invariable el formato que lo vio nacer, en un maridaje de cine y música como evento único en su género en Canarias, en una clara apuesta por jóvenes promesas y figuras ya consolidadas en la escena nacional e internacional, y donde las artistas canarias tienen protagonismo como es el caso de Sara Socas y Jela, dos figuras que marcan tendencia en su estilo.

La de 2025 es la edición más completa del Monopol Music Festival, tal como puso de manifiesto la organización del MMF en el acto de presentación de la programación de este año celebrado este jueves en el palacete Rodríguez Quegles, con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez; el director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez; el director del MMF, Víctor Ordóñez; la artista Jela; y el músico y director Alejandro Ramos, autor del documental 'Siglo XX Ruido en Canarias'.

El director del MMF, Víctor Ordóñez, apuntó que estamos en puertas de «una semana de celebración de la cultura de vanguardia, la cultura que no es de masas, las historias que la gente no sabe, porque queremos ser como ese amigo que te recomienda cosas».

Ordóñez señaló que «llegamos con muchas ganas a esta undécima edición, ha sido un camino largo que creemos necesario para la cultura de esta ciudad y de la isla, y estamos con muchas ganas de ocupar otra vez espacios como Santa Catalina con la ilusión de que más gente pueda disfrutar del festiva». Según avanzó, «este año tenemos contenidos de documentales musicales hibridados con la música en directo, una fórmula que era inédita y fue por la que apostamos desde nuestros comienzos en los Multicines Monopol, del que mantenemos el nombre».

Jela, muy feliz

La artista tinerfeña Jela, que actúa el sábado 5 de abril en Santa Catalina, recordó en su intervención que «llevo un montón de años en el mundo de la música entre los micros abiertos, las jam, las parrandas con los colegas, y todo nace de la colaboración entre amigos, y estoy muy contenta la verdad, porque cuando saqué la primera canción, hará cuatro o cinco años, no había pensado en tener la posibilidad de sacar un disco, que ese disco me permitiera girar por festivales como Boreal, Phe y ahora el Monopol Music Festival, me hace muy feliz». Un trabajo el suyo que «es el fruto del esfuerzo, y de mucho amor por parte de la gente que me rodea».

La tinerfeña Jela Guerrera.

Esta edición del Monopol Music Festival 2025 que da un salto cualitativo por un cartel artístico de excepción, que tiene de protagonistas a Standstill, en la vuelta de la banda barcelonesa a los escenarios, los portugueses Moullinex △ GPU Panic, las tinerfeñas Sara Socas y Jela, la joven promesa de la música Barry B, los barceloneses Playback Maracas y el dúo afincado en Gran Canaria US (Himalaya Set). Una propuesta de música en directo que se desdobla en los escenarios en la trasera del Parque Santa Catalina, la sala Alboroto y Lambada Records Bar.

Cinco películas conforman la programación de documentales, que reafirman la apuesta del MMF por el formato mixto de conciertos y documentales, que en esta undécima edición se proyectarán en la sala de cine del Museo Elder. Con 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés', de C. Tangana, premiada con dos Goya, como título de cabecera del Monopol Music Festival, se proyectan producciones del calibre de 'Soundtrack To A Coup d'Etat', nominada a los Oscars 2025 a mejor documental, además del homenaje que la organización del evento hace este año a dos iconos femeninos: Gata Cattana y Bad Gyal.

La agenda de actividades del Monopol Music Festival 2025 se completa con un encuentro con el lanzaroteño Borja Rubio, que presenta el sábado 5 de abril, a las 12.30 horas, en Lambada Records, su ensayo '928-922, Apuntes Sobre La Canariedad Hirviendo'.