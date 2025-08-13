El Mojo propone un cóctel alternativo y divertido en la plaza de la Música El Instituto Mexicano del Sonido, Delafé y las Flores Azules y Natalia Doco encabezan el cartel del festival musical, los días 22 y 23 de agosto

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un cartel «ecléctico», en el que conviven propuestas emergentes y consolidadas. Todos los cantantes y bandas, a su manera, transitan por ámbitos alternativos y contemporáneos. Con esta filosofía regresa a la capital grancanaria el Mojo Music Festival, en concreto, a la plaza de la Música, los días 22 y 23 de agosto, con una programación de conciertos encabezados por el Instituto Mexicano del Sonido, Natalia Doco, Delafé y Las Flores Azules y Guadalupe Plata, entre otras.

Mario Alonso, director artístico del Mojo Music Festival, destacó en la presentación desarrollada este martes que el público disfrutará de una selección de «grupos que empiezan a despuntar» junto a otros que tienen «una carrera consolidada». Todos comparten, dijo, una propuesta musical marcada por el uso de «géneros diferentes y nuevos sonidos», con los que la organización espera convertir la plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus, en una gran fiesta sonora durante las dos noches del festival.

Del cartel, Alonso destacó la presencia del Instituto Mexicano del Sonido, una formación liderada por Camilo Lara que hace furor en México DF y que tras dejar muy buen sabor de boca en otros festivales de las islas aterriza ahora en la capital grancanaria «con uno de los directos más divertidos para ver», subrayó el director artístico del Mojo, sobre esta propuesta de folk mexicano, hip hop y electrónica.

La argentina Natalia Doco, que desde 2012 vive en París y que dejó muy buen sabor de boca el pasado mes de julio en el Fuerteventura en Música, es otro de los platos fuertes de esta edición, subrayó Mario Alonso. Esta artista emergente se presentará tras publicar el disco 'La Sagrada' junto a Thierry Decara.

Ampliar De izquierda a derecha, Mario Alonso, Josué ïñiguez y Lorenzo de la Hoz, este martes, en la plaza de la Música. c7

La mezcla de ritmos andinos peruanos con la piscodelia electrónica integran el menú que presentará Dengue Dengue Dengue, formación afincada en Alemania que conforman Felipe Salmon y Rafael Pereira.

«Todos son grupos con un gran potencial en un directo que ya hemos visto», puntualizó sobre una edición que cuenta con formaciones nacionales consagradas como el dúo barcelonés Delafé y Las Flores Azules, Guadalupe Plata y Cosmic Wacho, que tocarán junto a otras que despuntan como los jóvenes Toldos Verdes.

Presencia canaria

El Mojo también abre sus puertas a la escena musical canaria, de la que ha seleccionado a Silde, nombre artístico de la cantante grancanaria Silvia de Felipe, la banda lanzaroteña Ya no te quiero, y el dj Woodhands, que ha preparado una propuesta especial para este festival.

También amenizarán los parones entre los distintos conciertos los djs isleños Fuckin Four Factory, Baked Belda y Yeray Pacheco.

Entradas

El promotor del festival, Lorenzo de la Hoz, aseguró que el ritmo de venta de entradas es muy bueno y que el aforo total es de 3.000 personas por noche. Destacó que se ha apostado por «unos precios populares, ya que queremos que todo el que quiera venga y que el precio no sea un impedimento».

Imágenes promocionales del Instituto Mexicano del Sonido, Dengue Dengue Dengue y Natalia Doco, que forman parte del cartel del Mojo. C7

Las entradas se pueden adquirir en la página Tickety.es, a un precio de 20 euros por noche, mientras que el bono para el viernes y el sábado asciende a 35 euros.

Lorenzo de la Hoz también anunció que el jueves, como preludio al festival, se llevará a cabo una fiesta de presentación gratuita, desde las 19.00 horas y hasta la medianoche que incluirá sorteos, música de djs locales y sorpresas, así como la instalación de una carpa de «festivales amigos» para que el público del Mojo los conozca.

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, apuntó que este festival «refleja a la perfección lo que es Las Palmas de Gran Canaria, con un público que espera de nosotros este tipo de apuestas, por otro tipo de festivales, con otros formatos y artistas que están empezando a despuntar y que en algunos casos vienen de tocar hace apenas unos días en grandes festivales como el Sonorama».

Orden y horarios del viernes y del sábado

La grancanaria Silde será la encargada de abrir el Mojo Music Festival el viernes, 22 de agosto, a partir de las 20.00 horas. Los siguientes conciertos de esa primera jornada los protagonizarán Toldos verdes (21.10 horas), Natalia Doco (22.30), Cosmic Wacho (00.10) y Dengue Dengue Dengue (01.20 horas).

Fernando Robayna, junto con Mame Hernández, José María Pérez y Javier Santiago integran la banda lanzaroteña Ya no te quiero, que abre el festival el sábado, 23 de agosto, a las 20.00 horas. Le siguen las actuaciones de Guadalupe Plata (21.00 horas), Delafé y Las Flores Azules (22.00), Instituto Mexicano del Sonido (00.00) y Woodhands (01.45).