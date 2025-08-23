«En México no creo que haya forma de hacer música que no sea política»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 23:19 Comenta Compartir

El polifacético músico mexicano Camilo Lara aterriza este sábado, a partir de la medianoche, en el Mojo Music Festival de la capital grancanaria, para desplegar su Instituto Mexicano del Sonido. Este artista, una referencia de la creación contemporánea promete un concierto divertido y con mucho baile. La banda lanzaroteña Ya no te quiero abre la segunda y última jornada del festival, a las 20.00 horas. Le siguen los conciertos de Guadalupe Plata (21.00), Delafé y las Flores Azules (23.00) y tras el Instituto Mexicano del Sonido cierra Woodhands (01.45).

–¿Qué concierto tiene previsto para su participación este sábado en el Mojo Music Festival?

– Estoy muy emocionado por estar ahí. Me siento muy conectado con las Islas Canarias. Sera un 'show' de mucha cumbia, punk, surf y todos esos alocados ritmos que hacen mover el estuche.

–¿Qué le motivó hace más de 20 años a poner en marcha el Instituto Mexicano del Sonido?

– Quería tener un lugar donde pudiera hacer música sin etiquetas. Que pudira hacer cualquier música… por eso (creo) que le puse el Instituto Mexicano del Sonido.

– ¿Lo de llevar sombrero es una cuestión estética o tiene algún significado personal u oculto?

– Es que llevo una paloma en la cabeza, por si alguna vez se me ocurre hacer algun truco de magia.

–Una de las claves del Instituto Mexicano del Sonido es la fusión de ritmos y estilos con unas letras comprometidas. ¿Le salen naturales, de una pulsión incontenible, o lo entiende como un deber social del artista?

– Pues… en México el tema político lo vives muy de cerca. No creo que haya forma de no hacer música política. Los que hacen cumbia, música popular o música electrónica están en el mismo barco. No hay forma de no vivir con ello…

–¿México tiene solución o la realidad que describe en su canción 'México', piensa que el país está en un callejón sin salida?

– Esa canción tiene 10 años y la sigo cantando. Estoy seguro que llegará un día en que la pueda dejar de cantar. O alguien en algún punto la dejará de cantar. Son tiempos obscuros. Hay que estar del lado correcto de la historia. Confío en que la humanidad nos saque adelante.

Ampliar Camilo Lara. C7

–¿Le ha generado problemas de censura o presiones institucionales la realidad que retrata en las canciones?

– Mi música hace reflexiones. Hay gente que cuenta historias reales, violentas y explícitas. Supongo que comparado con la oferta que hay hoy en día en México, mis letras son clasificación «todo público».

–Usted es muy polifacético y se ha reinventado constantemente durante su trayectoria musical. ¿Cuál es la última reinvención, está empezando de cero con alguna nueva faceta?

– Sí… desde hace un par de años soy también locutor. Me pueden escuchar en Radio 3 con mi programa 'Dilo Camilo', los domingos a las 12.00 horas… buen a las 11.00 de ustedes.

–Es usted productor, compositor y músico de directos. ¿Qué actividad le define mejor y con cuál se siente más a gusto o creativo?

– Soy un curador. Me gusta pensar que no soy ni músico ni productor. Me gusta curar. Generar, juntar, sanar. Ojala alguien me diga doctor pronto.

–Usted siempre ha defendido la música popular y de barrio. ¿Por qué? ¿Qué tiene para que le fascine tanto?

– Creo que ahí está mi lugar de conexión. Con mi barrio. Con mi gente, mis amigos. Me gusta la gente que ve su cultura con orgullo.

– ¿Le gusta componer para cine?

–Mucho. Lo hago casi diario. Es mi capa invisible con la que puedo hacer música que no podría hacer para mí. A veces hago horror, comedia, electrónica, tradicional... Es muy emocionante.

–¿Nos puede adelantar algo de su próximo proyecto?

– ¿Cuál de todos? [Risas] ¡Si tuviera uno solo me muero del aburrimiento!