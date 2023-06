La Metropole Orkest y Kandace Springs es el principal atractivo de la 32º Canarias Jazz & Más

La 32ª edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más vuelve nuevamente a ocupar las plazas, teatros, salas y auditorios de Canarias, entre el 30 de junio y el 23 de julio.

Otra vez presente en las ocho islas, el festival tendrá como principales atractivos a la Metropole Orkest, una agrupación sinfónica neerlandesa con más de 75 años de historia y que está considerada como una de las mejores orquestas de jazz, pop y rock del mundo. Para esta ocasión, llegará acompañada de la vocalista estadounidense Kandace Springs y será dirigida por Miho Hazama.

Este jueves se presentó todo el programa, que incluye más de 60 conciertos y 35 artistas de todo el planeta. El acto estuvo presidido por Juan Márquez, viceconsejero de Cultura en funciones del Gobierno de Canarias, y contó con la presencia del alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González; y el director del Organismo Autónomo de Actividades Musicales de La Laguna (OAAM), Fernando Jiménez.

Kurt Elling, uno de los mejores vocalistas del mundo, en su gira con el excelente guitarrista Charlie Hunter; el portugués Salvador Sobral, ganador del festival de Eurovisión en 2017; el batería Manu Katché, fijo en la banda de Peter Gabriel; una de las grandes voces femeninas del momento, Jazzmeia Horn; Richard Bona & Alfredo Rodríguez feat. Michael Olivera, la estadounidense Nik West, Carmen Souza, Caramelo de Cuba, Shinkarenko Jazz 5N, Rey & Syl Dorrey _ Lin Lyles – Sylwester Ostrowski, Both Sides of Joni Mitchell feat. Monika Herzig and Alexis Cole, Second Brain, Mo Van Der Does – Motet, Kutu, Lucas Santana with Sven Rozier Quintet, Daniel García Trío, Lehmanns Brothers, Daïda, Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Ayom, Javier Infante & José Alberto Medina Dúo, Puertas al Sur 5Tet, Pere Bujosa Trio, Furte, LuisMo Valladares Quartet, Yul Ballesteros Trío, Paco Perera, José Vera Bello Quinteto, Althay Páez, Alba Serrano & Cristóbal Montesdeoca Dúo, Stablemates y Vanessa Hechavarría Quartet figuran en el cartel del festival, que además recupera la Noche de África, con las actuaciones de Ara Queen of Drums y Ruth Mahogany and The ARB Music Band.

En un buen momento

El representante del Gobierno regional, Juan Márquez, señaló al festival como «parte de nuestro patrimonio cultural».

«Llega a esta 32ª edición en un momento de salud muy bueno, con un gran programa, algo que también se hizo en las últimas ediciones, incluso en circunstancias adversas cuando la pandemia exigía restricciones, Canarias Jazz & Más estuvo a la altura de los mejores festivales del mundo», apuntó en la rueda de prensa celebrada en Tenerife.

Para el todavía viceconsejero de Cultura canario, «del 30 de junio al 23 de julio vamos a disfrutar con un elenco de artistas increíbles, con un programa excelente en el que destaca la Metropole Orkest, una orquesta única en el mundo por sus características especiales, por su gran calidad y el repertorio en el que abunda el jazz o la música creativa».

Miguel Ramírez, director del festival, aseguró que este año «hemos dado un paso de gigante, hubo épocas mejores, otras más difíciles, pero en estos últimos años hemos llegado a donde creo que debemos estar».

Ramírez reveló que desde diferentes puntos de Europa «nos tienen en cuenta para participar como jurados internacionales, estamos presentes en ferias y en otros encuentros relacionados con el género, hemos despertado el interés por parte de revistas internacionales, cada vez hay más artistas que quieren venir a nuestro festival».

Objetivo cumplido

El director agradeció en este sentido «la apuesta decidida que dio el Gobierno de Canarias en estos últimos cuatro años, y que nos ha permitido llegar hasta aquí».

Destacó del cartel que «hemos ido poniendo cada año el listón en lo más alto, y este año hemos cumplido con un objetivo que teníamos desde hace años, que es traer a Canarias a la Metropole Orkest».