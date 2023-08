«Melón Diesel es pura energía todo el tiempo»

Tras romper lazos hace 20 años, la banda de pop rock gibraltareña Melón Diesel se ha vuelto a reunir y ha incluido en su gira veraniega una parada en la segunda jornada del FiestoRon, que celebra este viernes y sábado su 6ª edición en el municipio grancanario de Arucas.

«Estamos con muchas ganas de tocar ahí. Hace unas semanas estuve visitando Arucas, fui a las bodegas de Ron Arehucas y el lugar donde vamos a tocar. Me generó muy buen 'feeling'. Nosotros somos de un pueblo con una población muy similar y el festival nos atrajo en seguida», reconoce Dylan Ferro, voz principal de una formación cuyo núcleo duro en este reencuentro se completa con los guitarristas Dani Fa y Danny Bugeja.

Avanza que sobre el escenario aruquense llevarán a cabo un «repaso» de las canciones más populares de los tres álbumes que los convirtieron con rapidez en un grupo emergente nacional entre 1999 y 2003.

«Vamos a recordar nuestros éxitos más grandes y avanzaremos algo de nuestras nuevas canciones. El nuevo álbum esperamos lanzarlo el próximo mes de octubre», confiesa el cantante.

Del regreso de Melón Diesel tiene buena parte de culpa la pandemia de la covid-19. «Tras el covid han cambiado muchas cosas. Nos planteamos regresar porque echábamos mucho en falta el escenario. Hacía ya 20 años de la última vez que tocamos juntos. Ha sido un regreso muy natural. Con los años hemos mejorado y esto en el fondo es como montar en bici, no se olvida una vez que lo aprendes», confiesa Dylan Ferro entre risas.

Reconoce que la primera etapa del grupo -los actuales integrantes formaron después la banda Taxi, mientras que Guy Palmer y Adrián Pozo hicieron lo propio con Área 52- fue a toda pastilla. «Cuando lo dejamos estábamos arriba. Llevábamos tres discos y hubo un año que dimos hasta 104 bolos, con unos conciertos a los que acudían entre 7.000 y 10.000 personas. No sabíamos cómo iban a responder ahora, pero ha ido todo muy bien este verano. El público se ha sumado con ganas», confiesa.

Un directo potente

Dylan Ferro asegura que una de las señas de identidad del grupo sigue intacta en esta nueva etapa. «Siempre hemos sido una banda de directo. La gente siempre nos decía que sonábamos mejor en directo que en cuando escuchaban en casa nuestras grabaciones. Durante los conciertos, estoy siempre tratando de enganchar al público y nunca los dejo tranquilos para que se metan en el espectáculo. Y ha sido increíble ver la reacción en los conciertos de estos meses. Creo que es porque Melón Diesel es pura energía todo el tiempo», argumenta.

Para el líder de una formación que se hizo muy popular gracias a temas como 'Quiero un camino', 'Grita', 'Niña del sur' o 'Perdido en la calle', entre otros, resulta muy emocionante ver que los directos que protagonizan ahora reúne a un público multigeneracional.

«Es muy bonito ver juntos a un público de entre 40 y 50 años junto a otro mucho más joven cantando nuestras letras palabra por palabra. Cuando empezamos, internet apenas existía y no hay muchos recuerdos de aquellos conciertos en las redes. Ahora ves las imágenes de aquellos conciertos y todos miran hacia el escenario, sin móviles en la mano grabando. Las redes son ahora un arma que antes no teníamos para que nuestra música y nuestro directo llegue a todos lados», dice.

Los conciertos de este viernes

El FiestoRon arranca este viernes con los conciertos de Women Rock Band (18.30), Mafalda (20.00), Mago de Oz (22.00), Ska-P (00.00) y Minoría absoluta (02.00 horas). La apertura de puertas del recinto, a los pies de la iglesia de Arucas, está fijada a las 18.00 horas y la organización aconseja acudir en transporte público.

Vuelven para quedarse

El cantante Dylan Ferro asegura que Melón Diesel no ha perdido su esencia en las nuevas composiciones que ultiman para el álbum que saldrá a la luz en otoño y que será el cuarto en la trayectoria de esta formación.

«Será difícil medir la evolución con respecto al último disco. Lo que te puedo decir es que no hemos perdido el alma ni nuestra manera de componer. Creo que sonamos más a un nivel como el de ahora, que no sabría decirte si es moderno. Lo que sí que sigue siendo es muy Melón Diesel. Las guitarras y la voz siguen estando y creo que eso nos diferencia. La gente está acostumbrada a un sonido y no se lo vamos a robar ahora a nuestros seguidores», aclara el artista.

El cantante confía en que el regreso del grupo no sea algo pasajero. «Volvemos para quedarnos. Esa es nuestra intención. Un disco necesita mucho tiempo de trabajo previo. Te diría que casi un año. No hay plan B, nuestro objetivo es que la gente vuelva a enamorarse de Melón Diesel veinte años después», puntualiza.

Reconoce que alcanzar el éxito es difícil, pero «mantenerse» en lo alto no lo es menos. El mercado musical atraviesa una constante evolución y Dylan Ferro echa en falta que en España «se vuelva a mirar más para adentro y no hacia lo de fuera».

Melón Diesel abre la jornada de este sábado, a las 18.30 horas. Le siguen los conciertos de Cinco estaciones (20.10), Coti (22.00), Melendi (23.50) y un grupo canario de versiones (02.00 horas).